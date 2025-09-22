Királyi módon

Donald Trump;brit királyi család;

2025-09-22 06:00:00 CEST

Különleges látogatást tett Angliában az amerikai elnök. Ő volt az első államfő, akit a monarchia másodszor is meghívott egy minden létező pompát és ceremóniát magába foglaló hivatalos látogatásra. A vezető politikusok meghívása a kormány kezdeményezésére és annak érdekeitől vezérelve történik, de az események szervezésében meghatározó szerepet játszik az udvar is. III. Károly annak ellenére volt hajlandó a 47. elnöknek elküldeni kézzel írott szívélyes invitálását Sir Keir Starmer kormányfővel, hogy egészsége távolról sem tökéletes és élénken emlékezhet arra, sztoikus édesanyja milyen bárdolatlannak tartotta Trumpot előző vendégeskedése során. Az uralkodó pontosan tudja, milyen pusztítást okozott a szeszélyes, nárcisztikus elnök a világban, amikor nem határolódott el Vlagyimir Putyintól, megalázta a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, vagy a Nagy Gyönyörű Törvénnyel megvágta a szociális juttatásokat és évi egymillió ember deportálását tette lehetővé. A környezetvédelem őszinte bajnokának, az uralkodónak, különösen fájhat ahogy az elnök kiszállt a klímavédelemből.

A nagy négyes, Károly, Kamilla királyné, Vilmos walesi herceg és Katalin hercegné szüntelenül mosolyogva tették dolgukat, mindent felülmúló fényűzéssel, jelképes gesztusokkal kedveskedve. Sir Keir hasonló túlbuzgalommal terítette ki a vörös bársonyszőnyeget hivatalos vidéki rezidenciáján.

Az elnök és a first lady egy teremtett mezei angollal sem akadt össze, hivatalosan be se tette lábát Londonba, hiszen a nagyköveti rezidencia, ahol első éjszakájukat töltötték, amerikai felségterületnek számít.

A házigazdák így akadályozták meg, hogy a delegáció szembe találkozzon a tüntetőkkel. Még a média is kegyes volt az öntömjénező elnökkel, lenyelte a sok dicsekvést. De Sir Keir akkor lélegzett igazán fel, amikor egy gyilkos kérdésre válaszolva Trump egyszerűen letagadta, hogy valaha is találkozott Lord Mandelsonnal, a menesztett washingtoni brit nagykövettel, így Jeffrey Epstein sem árnyékolta be a látogatást.