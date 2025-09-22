Sulyok Tamás;

2025-09-22 06:00:00 CEST

Alig ismerte valaki Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét, amikor másfél évvel ezelőtt, Novák Katalin csúfos bukása után elfoglalta Magyarország legfontosabb közjogi méltóságának székét. A köztársasági elnök ismertsége később sem lőtt ki az egekbe, és ahelyett, hogy legalább részben visszaállította volna az egykoron valóban fontos jelképes jelentőséggel bíró pozíció hírnevét, csak tovább erodálta azt.

Legutóbb akkor, amikor augusztusban a Munkácsot ért súlyos rakétatámadást követő Facebook posztjából utólag törölték az "orosz" szót, elhallgatva a valódi agresszor kilétét. Mint az a Népszava számára készített Publicus kutatásból kiderült, az emberek nagy többsége nem hisz az államfő sajtósainak magyarázatában, ők ugyanis azt állították: az utólagos öncenzúra oka az volt, hogy még várták a hivatalos megerősítést a rakétatámadás végrehajtóinak kilétéről. Hiszen lehettek volna akár a marslakók is, nyilván.

Minden negyedik válaszoló szerint Sulyok magától jött rá, hogy az oroszok agresszorként való feltüntetése ellentétes a kormány politikájával. Ennél is sokkal többen ‒ 42 százaléknyian ‒ hiszik, hogy a kormányból leszóltak neki, hogy törölje a poszt számukra kínos részét. Ez jól mutatja, hogy mit gondol a magyarok többsége Sulyokról: röviden azt, hogy a kormány bábja. Márpedig a köztársasági elnöki pozícióban ülő személytől azt várnák el, hogy minden magyart képviseljen, legyen független, szuverén, önállóan gondolkodó ember, aki személyében megtestesíti a nemzet egységét.

Sulyok Tamás rendszeresen teszi magát nevetségessé. Legfeljebb a kormány érdekeinek való megfelelési vágyat és szervilizmust testesíti meg, de azt legalább kiválóan. Ha majd egyszer így vagy úgy ő is távozik, hatalmas feladat vár az utódjára, ha vissza akarja nyerni a magyarok bizalmát és a pozíció becsületét.