Magyar Péter: A legszegényebb nyugdíjasok kapnak többet

nyugdíj;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-09-23 11:11:00 CEST

Nyugdíjemelési programot jelentett be a Tisza párt elnöke a legszegényebb idősek felzárkóztatására helyezte a hangsúlyt.

A tervek differenciáltak, és a jogszabályok szerint járó emelésen mellett jelentenek további segítséget a nyugdíjasoknak, a Tisza kormányra kerülése esetén.

A Tisza-kormány bevezeti a nyugdíjas SZÉP Kártyát. A 2 millió 270 ezer magyar nyugdíjasból 2 millió 200 ezer főt, az ellátásra jogosultak 97 százalékát érinti majd a differenciált juttatás,

a félmillió forint feletti nyugdíjból élőknek az élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre vagy pihenésre fordítható plusz pénz nem jár majd.

A 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők kapják meg a teljes, 200 ezer forintot,

a 250 ezer és félmillió forint közötti nyugdíjban részesülők 100 ezer forintot kapnak majd.

A minimálnyugdíj összege 120 ezer forint lesz, ennél alacsonyabb senkinek nem lehet az időskori ellátása. Ez a változás 160 ezer öregségi nyugdíjast, és 120 ezer rokkantnyugdíjast érint. Ennyien kapnak jelenleg ennél kevesebb ellátást.

Aki jelenleg 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kap, sávosan 12-, és 6 ezer forint közötti emelésre számíthat. Ez az intézkedés 160 ezer embert érint.

Duplájára nő az időskorúak járadéka. Ez egy havi rendszeres szociális ellátás, melyet azok az idős személyek kaphatnak, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt, de nem rendelkeznek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel és így nem jogosultak saját jogú nyugellátásra. Ennek alsó határa 71 740 forint, felső határa pedig 113 883 forint lesz.

A Tisza azt vállalta, hogy az első kormányzati ciklus végére húszezer új modern férőhelyet hoz létre a nyugdíjas otthonokban. Ebből 10 ezer férőhely államilag támogatott, de piaci alapon működő nyugdíjas ház lesz, és lesz 10 ezer államilag finanszírozott szociális otthoni férőhely is. Ezzel együtt legalább 13 ezer munkahely is létrejön majd, elsősorban vidéken.