Feltartóztatták Emmanuel Macron konvoját Donald Trumpé miatt, a francia elnök pedig hiába telefonált

2025-09-24 02:39:00 CEST

A vége egy félórás séta lett New York utcáin.

Úgy tűnik, néhol kisebb akadálypálya lesz abból, ha túl sok nagy ember zsúfolódik egy helyen, a New York-i ENSZ közgyűlés után legalábbis Emmanuel Macron konvojának kellett félreállnia az erősebb kutya, a szintén arra tartó Donald Trump konvoja miatt - derül ki egy erről szóló videófelvételből, amit a Telex

A francia elnöki konvojának – vette észre a Telex – azok miatt rendőrök kellett miatt kellett vesztegelnie, Donald Trump útját biztosították, hogy a mindenkori biztonsági protokollnak megfelelően az amerikai elnöki konvoj üres utcákon közlekedhessen.

Macron válaszul fogta magát, kiszállt és miután egy rendőr elmagyarázta neki, hogy mi a helyzet, felhívta az amerikai elnököt. „Hogy vagy? Képzeld, mi történik! Itt várakozok, mert minden le van zárva miattad!” - mesélte a francia elnök az amerikainak, utóbbit azonban úgy tűnik, nem hatotta meg a panasz, nem is intézkedett, hogy engedjék át francia kollégáját. Macron egy idő után megunta a várakozást és kíséretével együtt gyalog elindult a francia nagykövetségre . Ez egy nagyjából 30 perces séta volt, igaz, közben azért jutott idő arra, hogy a francia elnök fotózkodjon egy kicsit az arra járó járókelőkkel.

New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump. pic.twitter.com/B7yzFnYMN0 — Orla Joelsen (@OJoelsen) September 23, 2025

Korábban egyébként Macron sem viselkedett makulátlan úriemberként Trumppal: jellemző, hogy még 2017-ben a brüsszeli NATO-csúcson a francia elnök posztolt is egy videófelvételt arról, ahogy a nyilvánosság és nem mellesleg a NATO-tagországok állam- és kormányfői előtt porig alázta az amerikai elnököt. Ezen a videófelvételen azt lehet látni, hogy a franca elnök sétál szembe Trumppal, aki az állam- és kormányfők társaságában halad felé, Macron azonban a kézfogásuk előtti pillanatban kitér előle, hogy a társaságból elsőként azt az Angela Merkelt üdvözölje , akivel Trump nem volt hajlandó kezet fogni az akkori német kancellár egyik washingtoni látogatásakor.