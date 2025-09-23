Részegen kapaszkodott a motorháztetőn a férfi, a sofőr megúszta pénzbírsággal

pénzbírság;ittas vezetés;

Az autót vezető nő is alaposan felöntött a garatra, de azt nem lehetett bizonyítani, hogy ismerőse miatta esett le az aszfaltra.

Ittas járművezetés vétsége miatt 325 ezer forint pénzbüntetést szabott ki egy nőre a Tamási Járásbíróság – olvasható abban a közleményben, amelyet kedden adott ki a Szekszárdi Törvényszék.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2022 novemberében élettársával és barátnőjével ivott, majd egy vita során a férfi elszaladt. A két nő autóval indult a keresésére, és Tamásiban utolérték. A férfi ekkor felmászott a jármű motorháztetejére, kapaszkodva azt kiabálta: „Indulj, kérlek!” A vádlott lassan, néhány métert előregurult, majd megállt, a férfi azonban rövid idő múlva lecsúszott a járműről, és az aszfaltra esve hónapokig tartó sérüléseket szenvedett.

A nő vérében 1,92 ezrelék alkoholt mértek, amely közepes fokú ittasságnak számít. A bíróság orvosszakértőt is meghallgatott, aki arra a következtetésre jutott, hogy a férfi már álló járműről csúszott le, így a sérülések nem a vezetés következményei voltak. A bíróság szerint ezért a balesetért a vádlott felelőssége nem állapítható meg kétséget kizárólag.

Az ítélet nem jogerős. A vádlott és védője elfogadta a döntést, az ügyész azonban gondolkodási időt tartott fenn a nyilatkozattételre.