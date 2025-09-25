A szélsőjobboldali ajánlat

választási kampány;Fidesz-KDNP;szélsőjobboldal;

2025-09-25 06:00:00 CEST

Az alábbiakban nem a történelmi, például a két világháború közötti szélsőjobbról lesz szó, hanem a mairól. Mit is ajánlanak?

1) OROSZBARÁTSÁGOT. Nemcsak azért, mert a putyini Oroszország évtizedek óta anyagilag támogatta az európai szélsőjobboldali pártok zömét. Hanem mert Putyin meg meri és meg tudja tenni azt, ami Trump, Kaczynski vagy Orbán álmaiban létezik csupán.

2) EU-ELLENESSÉGET. Az Európai Unió sok problémával küzd, sokat hibázott a múltban és a jelenben. De nem ezért ellenség. Hanem mert a demokrácia, a jogszerűség és szabadság afféle felettes énje ott áll a pusztítás, önzés és gyűlölet tudatalattija fölött. És mert minden nemzetközi szervezet és egyezmény a függetlenség egy kis szeletéről való lemondással jár. (Az ENSZ is, a bélyeggyűjtők nemzetközi szövetsége is. Az egyetlen teljesen független ország Észak-Korea.) Márpedig az EU nemzetközi szervezetek és szerződések halmaza. Kimondja azt, amit a szélsőjobb szeretne titokban tartani.

3) ELITELLENESSÉGET. Ezer évekig tanították, az elit (politikai, gazdasági, szellemi elit) vezető szerepe nélkül nem működne a társadalom. A két világháború között szélsőbaloldali és szélsőjobboldali „nagy kísérlet” elképesztő csődje olyan régi, tán igaz se volt. Az elit pedig túlságosan elszakadt, valóban elszakadt „a néptől”, érzéketlennek bizonyult a kisember gondjai iránt. Ezért az elitellenesség újra divat. Még a média- és gazdasági elitből jött Trump is elhiteti híveivel, hogy ő a kívülről jött ember, aki a kisembert képviseli az elitekkel szemben. Csak hát elitek nélkül tényleg nincs működő társadalom és gazdaság.

4) MIGRÁNSELLENESSÉGET. A migráció, miközben a történelem és a jelenkor egyik leggyakoribb és legtermészetesebb jelensége, a befogadó számára komoly hátrányokkal és előnyökkel jár. A szélsőjobb csak a hátrányokat látja és láttatja. Hogy a kérdésnek humánus, egyéni emberi oldala is lehet, arról mit sem tud. Hogy a migránsok üldözése, kiűzése több problémát vet fel, mint amennyit megold – nem látja, nem hiszi.

5) AMERIKA-ELLENESSÉGET. Mert az USA megtestesíti mindazt, amit gyűlölnek: szabadságot, önkormányzatiságot, sokféleséget, jogállamot. És legfőbb támogatója, 1945 óta, az európai integrációnak. Persze, van egy kivétel: ha épp Trump az elnök. Ő a mi emberünk.

6) ÖNZÉST. Ne foglalkozz olyan legendákkal, mint környezetszennyezés és környezetvédelem, klímaváltozás, vagy a holnap felélése. Te csak fogyassz! Már amennyire pénztárcád megengedi.

A szélsőjobboldalnak nincs mondanivalója olyan dolgokról, mint infláció, az ország eladósodása, költségvetési hiány, gazdasági szerkezetváltás, környezeti kihívás. Ehelyett az emberi személyiség rosszabbik feléhez fordul. Nem baj, ha mit sem tudsz olyasmiről, mint Bartók, klasszika-filológia, nonfiguratív szobrászat, posztmodern regény vagy gendertudomány. Te vagy a normális ember. Ott áll mögötted a józan paraszti ész. És a szélsőjobboldal. Nem baj, ha félsz a szabadságtól, mert nem tudsz mit kezdeni vele. Csak legyél velünk, szavazz a szélsőjobboldalra, mi segítünk neked eligazodni. Nem kell többé toleránsnak látszanod, előítéleteidet rejtegetned. Éld meg bátran önmagadat! Ha hozzánk csatlakozol, bátran gyűlölhetsz. Azt gyűlölöd, akit és amit akarsz, de azért mi segítünk, kit is, mit is.

A szélsőjobb a buták lázadása, melyet nagyon okos és nagyon önző emberek csoportja vezet. A szélsőjobb „a részek lázadása az Egész ellen”.

