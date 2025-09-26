Futballmeccs mint államérdek

OTP;MLSZ;Csányi Sándor;magánrepülő;

Az MLSZ elnökének a meghívására, az MLSZ elnökének a gépén, az MLSZ elnökének társaságában mentem el, mint ahogy mindig is ezt teszem – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Öt.hu-nak, hozzátéve: az útját ilyenkor a magyar állam kifizeti az MLSZ-nek.

Csakhogy a gép tulajdonosa az OTP tulajdonát képező Air Invest Kft., és nem Csányi Sándor. Ezért MLSZ elnökként nem rendelkezhet vele. Kérdés: a sportszövetség vezetőjeként élhet-e meghívással úgy, hogy a szolgáltatást valójában már az OTP nyújtja? Bár Csányi Sándor jelenleg két elnöki tisztet tölt be egyszerre, de ezeket nem moshatja össze.

Volt-e az MLSZ és az OTP között a repülőgép használatára vonatkozóan bármilyen megállapodás? Milyen jogi konstrukcióban bocsátotta a bank a sportszövetség rendelkezésére a gépet? Ki írta alá a két fél részéről? Csányi Sándor bankelnök megállapodott Csányi Sándor MLSZ elnökkel? Csányi Sándor volt egyszerre az ügylet mindkét végén?

Nagyon úgy néz ki. Hiszen egyik elnökként meghívó volt, másik elnökként pedig jóvá kellett hagynia a gép rendelkezésre bocsátását. A két intézkedést más-más minőségben tette meg. Mivel a szolgáltatást az OTP biztosította, ezért értelmezhetetlen, hogy miért az MLSZ-nek fizettek.

És hogy ezt valójában ki fizeti? Orbán szerint egy parlamenti bizottság korábban megvitatta és jóváhagyta, hogy a miniszterelnök magángépekkel jár futballmeccsekre. - Tehát én a magyar parlament jóváhagyásával teszem, amit teszek – mondta. De ilyen felhatalmazása nem volt. 2018-ban az ellenzéki képviselők kezdeményezésére valóban vizsgálta a mentelmi bizottság, hogy Orbán Viktornak fel kell-e tüntetnie a vagyonnyilatkozatában az ajándékként kapott magánrepülős útjait. De arról nem esett szó, hogy ezt közpénzből lehet-e finanszírozni. Én teszem hozzá: ha egy ilyen út nem ajándék, akkor az csak vesztegetés lehet.

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága azt mondta ki, hogy 1. a miniszterelnöknek csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat és ingyenes juttatásokat kell feltüntetnie vagyonnyilatkozatában, 2. nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz. (Megjegyzem, Orbán magángéppel utazott a vb-döntőre is, amin Franciaország és Horvátország játszott, magyarok nem.)

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. "Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.” Csakhogy ilyet semmilyen jogszabály sem mond ki, politikai állásfoglalás alapján pedig egy magáncélú repülőzés nem lehet hivatalos út, és nem fizetheti a költségvetés.

Jellemző ugyanakkor, hogy biztos, ami biztos alapon azért módosították a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényt. 2019. január elseje óta a miniszterelnöknek – ebbéli minőségében – már nem kell vagyonnyilatkozatot tennie, csak képviselőként.

Tehát bármilyen anyagi (jellegű) adományt, ajándékot, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökként kapott, már nem kell bevallania. Adott a kérdés: milyen vagyona van Orbán Viktornak miniszterelnöki minőségében?

Az OTP gépe, amelyen Orbán Viktor utazott, a HA-LKW lajstromjellel rendelkezik. Az Átlátszó kigyűjtötte a gép összes archív repülési útvonalát, eszerint ez a repülő 2017 decembere óta útjai során kormánygépként azonosítja magát: a légitársaság rubrikában a gép azt adta meg, hogy „Magyarország kormánya”, miközben ide a repülőgép üzemeltetőjét szokták írni. Adódik hát a kérdés: miért fizet az állam az MLSZ-nek? Hiszen sem a gépet, sem a repülést mint szolgáltatást nem ők nyújtják.

A korábbi német szövetségi államelnök, Christian Wulff lemondani kényszerült, mert 2007-ben, amikor még Alsó-Szászország miniszterelnöke volt, barátja és üzlettársa, David Groenewold filmproducer fizette a nyaralását egy ötcsillagos szállodában, ami tiltott adománynak, sőt vesztegetésnek minősült, hiszen a tartományi kormány négymillió euró értékben kezességet vállalt Groenewold egyik érdekeltségéért.

A Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont Zrt. 62 milliárdos kórházfejlesztéséhez 26 milliárddal járul hozzá az állam. Ez csak Orbán Viktor felhatalmazásával történhetett. Csányi Bonafarm Zrt.-je pedig 22,3 milliárd forintnyi uniós és állami támogatást kapott 2018 és 2021 között az Európai Uniótól a közös agrárpolitikai (KAP) keretein belül. Ez abból a tanulmányból derül ki, amelyet az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottság megbízásából készítettek az agrártámogatások legnagyobb kedvezményezettjeiről.

A fentiek tükrében adekvát két kérdés. 1. Minek minősül, ha az OTP ingyen a miniszterelnök rendelkezésére bocsátja a gépét? Hisz nem az OTP-nek fizettek ezért. 2. Ha a Budai Egészségközpont fejlesztéséhez vastagon hozzájárultak az adófizetők, akkor miért kell külön fizetniük, ha a szolgáltatását igénybe veszik?

