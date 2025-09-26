A nyílt utcán összeesett és meghalt egy nő Budapesten

haláleset;újraélesztés;közigazgatási eljárás;

2025-09-26 17:06:00 CEST

Nem sikerült újraéleszteni.

Közigazgatási eljárás keretében vizsgálják annak az asszonynak a halálát, aki pénteken hunyt el Budapesten – tudta meg lapunk.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint szeptember 26-án 9 óra 23 perckor érkezett bejelentés arról, hogy a XIV. kerületi Kerepesi úton egy nő fekszik a földön, amit a rendőrök is észleltek. Az egyenruhások megkezdték a nő újraélesztését, amelyet a mentők később átvettek, de már nem tudtak rajta segíteni.

Ezt követően a BRFK rendőrei helyszíni és halottszemlét tartottak, amely során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.