A felnégyelés hete

2025-09-27 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy „a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, amit a mi civilizációnk ismer”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a pedofília nem jogi fogalom, ezért önmagában nem is bűncselekmény, hanem mentális állapot. De ahogy nem minden őrültből lesz gyilkos ámokfutó, úgy nem minden pedofil hajlamú ember követ el pedofil bűncselekményt. Ezt egy jogásznak illene tudnia. De még egy politikusnak is.

Azt is állította a miniszterelnök (ugyanott), hogy „a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, bár valószínűleg az lenne a legoptimálisabb megoldás”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez nem a legoptimálisabb, hanem a legbrutálisabb, legembertelenebb, leginkább középkori megoldás lenne. Az ilyen kijelentés pedig csak arra jó, hogy lincshangulatot teremtsen. Ez lenne Orbán király víziója? Jó kis felnégyelés, kerékbe törés, miszlikbe aprítás?

Azt állította ezenkívül Orbán, hogy „itt van az egész migráció, ami felborított mindent. Terrorcselekmények, ezek nem voltak Európában. Utcai bandabűncselekmények, ezek nem voltak Európában. Európa, úgy, mint most Magyarország, a béke és biztonság szigete volt.”

Ezzel szemben a tény az, hogy nem volt, mert Európában évtizedekkel ezelőtt is voltak súlyos terrorcselekmények, gondoljanak csak a baszk, az északír, az olasz vagy a német terrorcsoportok sorozatos szörnyű merényleteire, de a főleg drogkereskedelemmel foglalkozó utcai bandák is sorozatosan garázdálkodtak szerte Nyugat-Európában. Ha pedig a bűnözési statisztikákat nézzük, akkor 2010-ben, tehát jóval a nagy migrációs hullám előtt magasabb volt a gyilkosságok és a vagyon elleni bűncselekmények száma, mint most. A döglődő Európában.

Azt állította továbbá a kormányfő (a Tisza adóterveiről), hogy „a Tisza szavazóinak többsége – most nem a pártvezetőről beszélek – adóemelést akar, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket. Nincs miről beszélni, ezek ténykérdések. 80-90 százalékban azt mondták, hogy a progresszív a jó.”

Ezzel szemben a tény az, hogy nem mondták. A Tisza Párt tavaszi Nemzet Hangja szavazásán a válaszolók 81,9 százaléka támogatta, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen. Egységesen. A miniszterelnök egyébként az interjúban úgy vezette föl ezt a kijelentését, hogy „vigyázni kell, mert a politikában sok a hazugság”. Hát tényleg. Vigyázunk.

Azt állította továbbá Orbán, hogy az IMF közelmúltban kiadott jelentése szerint azonnal 4 százalékkal visszaesne a magyar gazdaság, ha leválnánk az orosz kőolajról és gázról. „Az katasztrófa. Családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt; részben nem lenne energia, ami meg lenne, annak az ára sokszoros lenne.”

Ezzel szemben a tény az, hogy ilyen katasztrófáról nincs szó a Nemzetközi Valutaalap jelentésében, ráadásul senki nem akarja egyik napról a másikra megtiltani az orosz energia vásárlását. A fokozatos leválás szakértők szerint körülbelül 10 százalékos beszerzési áremelkedéssel járna, ami maximum néhány száz milliárd forint többletet jelenthetne. Ennél pedig jóval több veszett, veszik minden évben Mohácsnál, pardon, Brüsszelnél.

