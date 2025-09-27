11 éves fiút kényszeríthettek társai koldulásra egy nagykőrösi gyermekotthonban

gyermekvédelem;Nagykőrös;gyermekbántalmazás;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2025-09-27 07:47:00 CEST

A kisfiú azóta elszökött, eltűntként keresi a rendőrség.

Megszökött egy nagykőrösi gyermekotthonból egy 11 éves kisfiú, miután társai arra kényszerítették, hogy kolduljon, ha pedig ez nem járt sikerrel, megverték - derül ki az RTL Híradó riportjából.

A beszámoló szerint az egyik gyerekfelügyelőnek iskolába menet feltűnt, hogy a kisfiút megverték. Arca elmondása szerint kék-zöld volt, be volt repedve a szája, sebes volt a füle mögött és a hátán is zúzódásokat vett észre.

A korábbi gyermekfelügyelő elmondta, nehéz volt kiszedni a kisfiúból, hogy pontosan mi történt, nem panaszkodott, de mindenhová követte, ha pedig nem, akkor az ágyán ült. Végül kiderült, társai arra kényszerítik, hogy kiszökjön velük a városba és kolduljon, ha pedig nem megy, akkor megverik. A gyermekfelügyelő kérdésére még meg is mutatta, hogy hogyan, például előnyújtotta a két kezét és hajlongania kellett.

Az RTL Híradó felhívja a figyelmet, Nagykőrösön három lakásotthon és egy speciális gyermekotthon van, egymáshoz egészen közel. A csatorna elérte az egyik korábbi ott lakót, aki ismeri az áldozatot és az elkövetőket is. A fiú állítólag azt szerette volna, hogy ne beszéljen az ügyről, mert fél a további bántalmazástól, de elmondta, különböző városokban, Nagykőrös mellett például Kecskeméten, Budapesten, Cegléden is arra kényszerítették, hogy kéregessen.

A volt gyerekfelügyelő azt mondta, ő többször is szólt, jelezte az eseteket az ügyeleti naplóban is, illetve a kisfiú iskolája is szólt, hogy baj van. Hiába. A gyereket most a rendőrség keresi eltűntként. Nevelője szerint többször is elszökött már, volt, hogy az iskolába menekült bántalmazói elől.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az RTL Híradó megkeresésére azt közölte, három jelzést kaptak arról, hogy a kisfiút bántalmazzák a társai, a belső vizsgálatok pedig megállapították, hogy szökés közben is koldult. A gyám a gyermekotthonnal együttműködve még augusztusban kezdeményezte, hogy a kisfiú másik intézménybe kerüljön.