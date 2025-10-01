Kutyaharapást eb szőrével

kormányzás;kormánypropaganda;

2025-10-01 06:00:00 CEST

Orbán Viktor közelmúltbéli bejelentéseiből ítélve, a Fidesz-KDNP háza táján még mindig nincsenek tisztában azzal, mekkora bajban vannak. Sem Tusványoson, sem Kötcsén nem került sor ugyanis egyfajta önkorrekciós mechanizmus meghirdetésére, melynek értelmében a kabinet ezen túl jobban figyelne a közszolgáltatások, a társadalmi ellátórendszerek működésének jobbá tételére, illetve feladná eddigi szociális érzéketlenségét.

Nem, ehelyett deklarálták a kommunikációs kormányzás folytatását, sőt kiterjesztését: a Digitális Polgári Körök megalapítása, valamint a fő opponensük lejáratását célzó szórólaphadjárat meghirdetése lényegében ezt jelenti. Csak hát időközben nagyot változott a helyzet az ellenzék térfelén, itthon és a tengerentúlon egyaránt.

Az amerikai autokrata mamelukjai odaát azzal borzolták a kedélyeket, hogy a félidős választásokra készülve önkényesen átrajzolták Texas állam választókerületeinek határait, többletmandátumok reményében. Erre válaszul a kaliforniai demokrata kormányzó, a lehetséges elnökaspiránsként is emlegetett Gavin Newsom saját államában ugyancsak módosítja a kongresszusi körzethatárokat. Egyúttal meghirdette a „tüzet tűzzel” stratégiáját, vagyis a továbbiakban metodikai értelemben nem lesz különbség a jogállamiság hívei, valamint a Trump befolyása alá került Republikánus Párt között: utóbbiak gátlástalan demokráciarombolására a demokraták is populista intézkedésekkel és agresszív kommunikációval reagálnak. Newsom országos ismertsége és népszerűsége ennek hatására máris az egekbe szökött.

Vége a légynek sem ártó, naiv idealisták korszakának az Orbán-kabinet oppozíciójában is. Az elmúlt majd’ két esztendő során felemelkedett Tisza Párt sikerének titka a Fidesz-KDNP-re régóta jellemző „törzsi gondolkodás” (tribal thinking) ismérveinek sikeres adaptálása. Magyar Péter híveinek lojalitása a pártvezérhez vetekszik az Orbán-hívők politikai szektájának tagjaiéval, fülük pedig következetesen süket a kormánypárti maszlagra.

A Tisza ezen kívül nem engedi át az agendát ellenfelének. Orbán agytrösztje 2018-ban és 2022-ben egyaránt rémhírterjesztéssel, egy-egy társadalmi kataklizma lehetőségének felvázolásával szerezte meg az alkotmányozó többséget a törvényhozásban. (A tömeges bevándorlás, illetve a hazánkra is átterjedő háború hamis rémképének hatására túl sokan voksoltak józan eszüket félretéve.)

Magyar Péter stábja ellenben a valóban húsunkba vágó problémákat helyezi kommunikációjának középpontjába: a kórházak, iskolák, vasútvonalak állapotát, az Európa-bajnok hazai élelmiszeráfát, a gyermekvédelemben felsejlő zaklatási és prostitúciós bűncselekményeket. Nem félnek lecsapni a magas labdákat sem: a „nemzet miniszterelnökének” nimbuszát rombolandó bátran rámutatnak, miként árulta el Orbán Viktor erdélyi nemzettársainkat Gheorghe Simion, a kárpátaljai magyarságot pedig az orosz agresszor kedvéért.

Úgy tűnik, ahogyan Amerikában, úgy hazánkban is megtalálták végre a zsarnokság ellenfelei a populizmus ellenszerét. Éppen ezért szkeptikus vagyok azt illetően, tényleg sikeresek lesznek-e a választási kampány idején a Fidesz-KDNP nemrég beharangozott kommunikációs csodafegyverei.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.