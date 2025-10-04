Papp-Sebők Attila versei

költészet;versek;új kötet;

2025-10-04 06:00:00 CEST

A beszélő; Érés; Prés

A beszélő

megkérdi, mit szeretnék. Tapintatlanul

felelem: zsúfolt várótermet, folyamatos

érkezőket, akik ceruzát hajítanak felém,

hogy rögzítsem jeleneteiket.

Nem tudnak gyökeret ereszteni,

felhalmozott paplanok és takarók

bástyázzák körül őket, a szuszogás

betölti a teret, egymáshoz préselődve

beszélnek féltett álmaikról,

lihegve húzódnak össze,

mint bátortalan, esőverte nyáj

a betonlegelőn.

Érés

Egyetlen tudásom,

hogy a felemelkedéshez ne benned

keressem az utat, mely keresztülvezet

a létezés csontkemény burkán,

a kövek testmelegén. Végre láthatom,

mivé lehetek, betartva a tüdő követelését,

a kettévált sziklákon átérhetek a szőlők földjére,

végignézhetem az érést. Nincs hozzád mérhető,

se a nagy szelek, a mélyülő árkok, a lápos-vizes

élőhelyek, vagy a tanúhegyek, a löszfallal

határolt tó, aminek holdszerű kráterében

megmerítkezem. Nem vagyok közüled

való, nincs is olyan, hogy közüled,

ha kivágnád földemnek városait,

ha a sziklák sebe feloldozna,

és az élő test elengedne,

átjuthatnék.

Prés

Mint hámozott almába, beléd vájok,

magházad kifordul a tenyerembe,

így összegyűrlek, így kiprésellek,

így összegyűrsz, így kipréselsz,

mégiscsak nekünk jutott az ész.