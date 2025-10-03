Fidesz;fasiszta;antifa;

2025-10-03 06:00:00 CEST

Nem elegáns dolog, hogyha a szerző saját magától idéz, de ebben az esetben talán bocsánatos lesz. 2002-ben a Fidesz első bukásakor elhangzott Orbán beszéd (a haza nem lehet ellenzékben) felkeltette bennem a gyanút, hogy az egykori fiatal demokraták már nem demokraták, viszont megnyilvánulásaikkal feltűnően hasonlítanak a korábban Magyarországon nagyon népszerű fél és egész fasisztákra. Ezt szóvá is tehettem a később megszüntetett Népszabadság hasábjain.

Akkor azt vártam a győztes új rezsimtől, hogy számolja fel az immár alkotmányellenesen viselkedő pártszerű képződményt. Ez nagyon könnyű lett volna, akkor még nem voltak akkora többségben a populizmus fogyasztói, mint most. Az MSZP és az SZDSZ – minden ellenkező híresztelés ellenére – a tisztesség és a hozzáértés ígéretével szerzett (nem túl nagy) parlamenti többséget. Az új kormányzat másképp döntött, „árokbetemetést” hirdetett, sőt a köztörvényes bűnök miatti, a mindenkori fasiszták elleni küzdelmet megkönnyítő számonkérést kivette a rendőrség kezéből, és egy amatőr parlamenti biztosra bízta.

Így sikerült megerősíteni a Fideszt és időt adni nekik, hogy rehabilitálják a magyar fasizmust, azaz fogalmilag és személyekben is diszkvalifikálják a demokrata (és liberális) jobboldalt. Így nyertek választást kétharmaddal 2010-ben. Ügyesen csinálták. Természetesen meg kellett változtatni az Alkotmányt, mert ők „alkotmányellenesek” voltak. Ebben a nagy jogtudós (akkori köztársasági elnök) minden jogi és erkölcsi megfontolást mellőzve volt a fasiszták segítségére. (Ma divatos szóképzéssel fasiszta-simogatás történt.) Megingathatatlanul voltak hatalmon, egészen addig, amíg a magyar nép ép eszű többsége megértette, hogy nem jobb és bal oldal „harcáról” van szó (amit a Fidesz sikeresen etetett meg szavazóival), hanem az elvárható emberi tisztesség és a bűnöző nemzeti hazugok kell, hogy összeütközzenek a jövő évi választásokon, illetve, ha az elmarad, akkor az utcán.

A Fidesz tökéletesen tisztában van a bukás veszélyével, továbbá azzal, hogy csak a (fasiszta szimpatizáns) fanatikus szavazóira számíthat biztosan. Nekik szól a nyílt és hangos náci beszéd, annak is bugris és undorító változata. Ez most is elég lenne, ha az épeszű magyar szavazó nem érezné, hogy erkölcsi pokolban él, és távol maradna a szavazástól. Csakhogy ettől a szavazástól Tízparancsolat és Hegyibeszéd tisztelő – vagyis tisztességes – ember nem marad távol.

A Fidesz uralom 15 éve alatt a mindenféle ellenzék korrektnek akart látszani, nem akarták vagy nem merték fasisztának nevezni a gazembereket, mert a fasiszták nem szerették, ha annak nevezik őket, amik. A fasiszta akkor még rosszul csengett, a hazafi keresztény pedig nagyon jól. Változott a helyzet. Ma a fasiszta modor – a remélt Fidesz szavazók körében – komilfó.

Akiknek eddig kétségeik voltak a Fidesz és a fasizmus viszonyát illetően, azokat most Orbán Viktor eligazította: az európai antifasiszta akciócsoportot terrorszervezetté nyilvánította.

Ugyanis egy Antifa aktivista olasz hölgy Budán meghúzta egy derék egyenruhás újnáci fülét, vagy az orrát fricskázta meg (senki sem tudja, mit csinált és ki volt a sértett, mindegy): megzavarta Európa neonáci söpredékének Orbánék által évek óta védnökölt, rendőri védelemben, tiltott önkényuralmi jelképek sűrűjében zajló gyülekezését. (Csak zárójelben: a második világháborút lezáró párizsi békeszerződés tilt Magyarországnak mindenfajta fasiszta és/vagy náci szervezkedést.)

Az olasz kormányban is vannak újfasisztának tartható pártok, de Olaszországban – nyilvánvalóan antifasizmusa miatt – EU parlamenti képviselővé választották az aktivistát, így aztán képviselői mentelmi joga miatt Orbán nem teheti 11 évre tömlöcbe, kurtavasra a hölgyet. A Vezér – mérgében - igazi náci megoldást választott: szuverénül (azaz egyedüli fasisztaként) terrorszervezetté nyilvánította az Antifát. 2002-ben sokan mondták, hogy hiba volt „lefasisztázni” a tehetséges faluszéli szeladont. És most? Az az érzésem, kis hazánkban immár nem szégyen fasisztának lenni.

A szerző orvos.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.