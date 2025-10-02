Szuverenitásvédelmi Hivatal: Annyi haszna van az Európa Tanácsnak, mint a férfi mellbimbónak

Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-10-02 16:16:00 CEST

Nem fogadta kitörő örömmel, hogy megszüntetnék az általa vezetett szervezetet.

Meglehetősen keresetlen szavakkal illette az Európa Tanács minapi jelentését a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

A szervezet vezetője azt követően tette közzé Facebook-bejegyzését, hogy a Magyar Helsinki Bizottság beszámolója szerint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése szokatlanul határozott hangvételű állásfoglalást fogadott el a magyar demokrácia és jogállamiság állapotáról. Ebben többek között arra szólították fel a kormányt, hogy szüntesse meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, és a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően módosítsa az átláthatósági törvényjavaslatot.

Lánczi Tamás röviden, ám közérthetően fogalmazta meg véleményét: „Elolvastam az Európa Tanács tegnap elfogadott jelentését, és a következő szakmai álláspontot alakítottam ki: az Európa Tanácsnak pontosan annyi haszna van, mint a férfi mellbimbónak, és nagyjából ennyi figyelmet is érdemel.”