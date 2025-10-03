Sior karcol Skóciából

karikaturista;képgaléria;graffitis;

2025-10-03 20:00:00 CEST

Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó telepi punkból lett történelemtanár, amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, spray-jel. Ezután ott hagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket.

Edinburgh-ben helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát, „a magyar Banksy” képeit sokan gyűjtik, keresik, ma már galériákban is árulják. Ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorra valót.