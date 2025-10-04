Négy év és két hónap börtönre ítélték kerítésért Sean „Diddy” Combst

börtön;zene;nemi erőszak;Sean „Diddy” Combs;

2025-10-04 07:00:00 CEST

A világhírű rapper és producer azonnal szabadulni akart volna.

Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sean „Diddy” Combs rappert és producert a kerítés egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőperben.

Az ítéletet Arun Subramanian bíró hozta meg pénteken a manhattani szövetségi bíróságon.

Az 55 éves Combst július 2-án találta bűnösnek az esküdtszék nőkkel szembeni prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekményekben, de a súlyosabb vádpontokban - bűnszövetkezet alapítása, illetve szexuális célú emberkereskedelem - felmentette. Mivel az eddig rács mögött töltött időt levonják a büntetéséből, már csak három évet kell ülnie.

A világhírű rapper és producer a perben ártatlannak vallotta magát, az ítéleten pedig – derül ki a CNN élő hírfolyamából – láthatóan megdöbbent, az arcát összetörten temette a kezébe. Arra hivatkozva folyamodott kegyelemért és akarta visszanyerni a szabadságát, hogy őszintén sajnálja, ami történt, bocsánatot kér az áldozataitól ,megváltozott, a családjának és a közösségének akarja szentelni az életét.

Az 50 hónap börtön egyébként azt jelenti, hogy sem a védelem, sem a vád nem kapta meg, amit akart, a per ügyészei legalábbis 135 hónapra küldték volna rács mögé Sean „Diddy” Combst.