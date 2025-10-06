Csehország;választás;

2025-10-06 06:00:00 CEST

Győzött az igazság – állapította meg a magyar kormányfő azután, hogy Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a cseh parlamenti választást. Miniszterelnökünkről közismert, hogy az igazság az ő szempontjából egy sajátosan értelmezett fogalom, másrészt nem szereti túlbonyolítani a nemzetközi történésekkel kapcsolatos magyarázatait, így lelkes kijelentése némi árnyalásra szorul. Babiš ugyanis választási győzelmét annak köszönheti, hogy olyan ígéretek sorát tette, amelyek betartására egyszerűen nincs fedezet. Növelné a nyugdíjakat, a cseh átlagfizetés 175 százalékára emelné a tanári béreket, csökkentené a villanyszámlát, s ez csak néhány példa. Azt ugyan ő maga is elismerte, hogy ígéretei jelentősen megterhelnék a költségvetést, de szerinte a szürkegazdaság visszaszorításával és az állam hatékony működésével meg is lenne a fedezet. Éppen ez az, amit szakértők vitatnak, és úgy vélik, ígéretcunamija nem több kártyavárnál.

Hiába előzte meg több mint 12 százalékos fölénnyel az ANO Petr Fiala kormányfő szövetségét, a Spolut, Csehországra belpolitikai szempontból nehéz idők várnak. Ugyan mindkét potenciális koalíciós partner, a szélsőjobboldali SPD és az Autósok nevű különös formáció is populista, de számos kérdésben nem értenek egyet.

A másik akadályforrás Babiš számára a népszerű elnök, Petr Pavel. Az államfőnek ugyan Csehországban is inkább képletes „hatalma” van, jogkörei kiterjedtebbek, mint sok más országban. Pavel a kormányfői kinevezés előtt felteheti Babišnak azt a kellemetlen kérdést: mi a terve Agrofert nevű mezőgazdasági holdingjával? Ha nem hajlandó megválni tőle, akkor a nyilvánvaló összeférhetetlenség miatt az sem zárható ki, hogy az államfő nem teszi meg miniszterelnöknek.

Előbb-utóbb sok cseh kénytelen lesz belátni: átverték őket a hamis ígéretekkel. A kormányzás során eljön az igazság pillanata.