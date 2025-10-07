Szürreálpolitika

energetika;nemzeti konzultáció;Orbán-Putyin;

2025-10-07 06:00:00 CEST

Olvasom a következő nemzeti konzultáció negyedik kérdését: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt meghalhat a gyereke?” Ööö, pardon, fáradok, a mondat végére kicsit elkalandoztam; nem csoda, amikor a kormánypropaganda mindig képes az előző napi, már akkor fokozhatatlannak tűnő, évi ezermilliárdjainkból fizetett maszlagözönt megkétszerezni, akkor az ember egy idő után bizony belefárad és néha félreolvas, és igen, nekik pontosan ez a céljuk. No de, visszatérve, a mondat valójában úgy ér véget, hogy „..., ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?” Kábé ugyanaz, de azért legyünk pontosak.

No most, megint nem tudom, ki és hol találta ki ezeket a látszólag magyar nyelvű, valójában a konzervatív-nemzeti-keresztény dadaizmus szürreális tengerén ringatózó szóhulladékokat, amivel Magyarország megint 98 százalékban fog egyetérteni (pontosabban most elutasítani, de mindegy) és amire hivatkozva Közép-Kelet-Európa szívében születhet egy-két újabb orosz bábállam.

Először: az orosz olaj már nem sokkal olcsóbb, mint a világpiaci. De mindegy is, mert rezsicsökkentett üzemanyagunk nincs. Tehát az esetleg kicsit drágább olaj - a többi uniós tagállamhoz hasonló – vásárlása legfeljebb a Mol hasznát apaszthatja. Az orosz gáz szintén nem vagy alig olcsóbb a többinél; bár persze mindent lehet drágán venni, de a fideszes sleppből ezt a reflexet eddig csak Putyin váltotta ki.

Másodszor: ha az MVM esetleg valamivel többet is fizetne a gázért, a rezsicsökkentés szabályai miatt a családok rezsiszámlája meg se rezdülne. Legalábbis a nemzetközi tőzsdét követő orosz gáz több ezermilliárdos vételárának nagy részét az Orbán-kormány eddig is a költségvetésből állta. A családok rezsiszámlája tehát csak akkor nő és a rezsicsökkentés is csak akkor szűnik meg, ha Orbánék saját hatáskörben így döntenek. Az, hogy erre van-e vagy nincs fedezet, szintén kizárólag tőlük függ. De a magyar gazdaság 2022-ben a miniszterelnök saját szavai szerint egy 4 ezermilliárd forinttal magasabb energiaszámlát is kiköhögött.

Harmadszor: természetesen ettől függetlenül meg lehet kérdezni az embereket, szeretnék-e, ha az ezzel foglalkozó hazai energiacégek akkor is vásárolnának olajat és gázt, ha az történetesen drágább az orosznál. Ezzel így valóban nem szembesítették a nyugat-európai lakosságot, hanem az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt egyszerűen leváltak-leválnak az orosz energiáról. De szinte biztos vagyok benne, hogy egy valós kérdésre az EU „fennmaradó” 98 százaléka is nemleges választ adna. Például: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az EU-tagállamok akkor is vegyenek orosz energiát, ha az bizonyíthatóan ukrán anyák gyerekeinek tömeges halálát okozza?”

Nagyságrendekkel értelmesebb és igazabb kérdés, mint a Fidesz újabb, sötét, aljas, gyilkos szómágiája.

Arra nem is merek gondolni, hogy az olajat meg a gázt váltsuk ki hatékonyabb, zöldebb és olcsóbb megoldásokkal.