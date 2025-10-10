Nemes Z. Márió: A római jog története és institúciói

A FIDESZ első pápai rendezvényét
a pater familias engedélyezte rendőrművészeti
eszközökkel, mert úgy tűnik, hogy
senki nem cselekszik csalárdul,
ha a saját jogát gyakorolja.
A FOGALMAK ekkor még
üresek voltak, és arra vártak,
hogy jöjjön a Mester.
De a flóra és fauna már rég készen állt.
A Nagy Pán oszlik az Esterházy-parkban,
és Franz Anton Maulbertsch 1781–1783
között kifesti a Nagytemplomot.
Proserpina szülei szerint túl kövér vagyok.
De így is fel lehet építeni egy világot.
Persze ez a világ nem volt új, csak aludt.
Régi Mesterek táplálták húsukból, amíg
a HALÁLHUMUSZBAN gubózott.
Állítólag Maulbertsch fiatal lányok mell-
bimbójából fakasztotta a pirosat, amiből
aztán a Nagytemplom freskóin az irgalom
izzik. De ne legyünk naivak, minden jön
valahonnan, legfeljebb nem akarjuk tudni.
Vajon Kövér László ismerte az ősi bimbók
forrását? Mert a BAROKK nem csak úgy
kipattant, mint Pallasz Athéné. Számon-
kérhető valaki? Ne hagyjátok a húsgyárat
aludni! A helytörténet sohasem ártatlan.
Mert a Kis Démonológiák létünk Nagy Szavai
immár. A Mester értette ezt, miközben
a BAROKK idézte meg a Mestert, ahogy a kígyó
saját farkába. Nem Pallasz Athéné, csak szereti
magát antik mezben mutogatni.
És kész volt a generáció, aki ebbe a FASBA
akart halni. Láttam a Jogi Egyetemen.
(A rómaiaknál FAS volt
mindaz, ami az istenséget megillette.
Ebből megbuktam, de a pótvizsgán sikerült
átmenni, mert a Mester súgott.)
Régi csoporttársaim már államtitkárok.
A mi vállunkon áll a Mester, a mi
TEJÜNKBŐL fakad a BAROKK. Pedig nem
Pallasz Athéné. Figyelmezz az intő jelekre,
lásd a stigmákat a DISZKÓTRÓNON!
Állítólag Maulbertsch nem akarta megfesteni
a Feltámadást, mert az ő Jézusa sose
halt meg, csak a HALÁLHUMUSZBAN
erjedt, hogy aztán Büntető Mesterként
térjen vissza 2006 őszén.
Azóta már csak a gyümölcsöt élvezzük,
amely egy termő dologból időszakonként
természetes úton jön létre az anyadolog
sérelme nélkül. Lám, Hádész étkeit kínálom,
bűntudat nélkül, mert ki szabadítana ki
a halálnak testéből? És amúgy is: miért?