Nemes Z. Márió: A római jog története és institúciói

verseskötet;Margó Irodalmi Fesztivál;Nemes Z. Márió;

2025-10-10 19:30:00 CEST

Irgalom és számonkérés címmel jelent meg a szerző legújabb verseskötete a Jelenkor Kiadó gondozásában. A könyvet az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválon mutatták be a Nemzeti Táncszínház Kávézószínpadán.

A FIDESZ első pápai rendezvényét

a pater familias engedélyezte rendőrművészeti

eszközökkel, mert úgy tűnik, hogy

senki nem cselekszik csalárdul,

ha a saját jogát gyakorolja.

A FOGALMAK ekkor még

üresek voltak, és arra vártak,

hogy jöjjön a Mester.

De a flóra és fauna már rég készen állt.

A Nagy Pán oszlik az Esterházy-parkban,

és Franz Anton Maulbertsch 1781–1783

között kifesti a Nagytemplomot.

Proserpina szülei szerint túl kövér vagyok.

De így is fel lehet építeni egy világot.

Persze ez a világ nem volt új, csak aludt.

Régi Mesterek táplálták húsukból, amíg

a HALÁLHUMUSZBAN gubózott.

Állítólag Maulbertsch fiatal lányok mell-

bimbójából fakasztotta a pirosat, amiből

aztán a Nagytemplom freskóin az irgalom

izzik. De ne legyünk naivak, minden jön

valahonnan, legfeljebb nem akarjuk tudni.

Vajon Kövér László ismerte az ősi bimbók

forrását? Mert a BAROKK nem csak úgy

kipattant, mint Pallasz Athéné. Számon-

kérhető valaki? Ne hagyjátok a húsgyárat

aludni! A helytörténet sohasem ártatlan.

Mert a Kis Démonológiák létünk Nagy Szavai

immár. A Mester értette ezt, miközben

a BAROKK idézte meg a Mestert, ahogy a kígyó

saját farkába. Nem Pallasz Athéné, csak szereti

magát antik mezben mutogatni.

És kész volt a generáció, aki ebbe a FASBA

akart halni. Láttam a Jogi Egyetemen.

(A rómaiaknál FAS volt

mindaz, ami az istenséget megillette.

Ebből megbuktam, de a pótvizsgán sikerült

átmenni, mert a Mester súgott.)

Régi csoporttársaim már államtitkárok.

A mi vállunkon áll a Mester, a mi

TEJÜNKBŐL fakad a BAROKK. Pedig nem

Pallasz Athéné. Figyelmezz az intő jelekre,

lásd a stigmákat a DISZKÓTRÓNON!

Állítólag Maulbertsch nem akarta megfesteni

a Feltámadást, mert az ő Jézusa sose

halt meg, csak a HALÁLHUMUSZBAN

erjedt, hogy aztán Büntető Mesterként

térjen vissza 2006 őszén.

Azóta már csak a gyümölcsöt élvezzük,

amely egy termő dologból időszakonként

természetes úton jön létre az anyadolog

sérelme nélkül. Lám, Hádész étkeit kínálom,

bűntudat nélkül, mert ki szabadítana ki

a halálnak testéből? És amúgy is: miért?