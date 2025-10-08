Tarajos sülöket akartak lopni a jászberényi állatkertből

jászberényi állatkert;tarajos sül;

2025-10-08 19:33:00 CEST

Az egyik példány megkerült, de a másikat vélhetően elvitték - de az is lehet, hogy a szabadban kóborol.

Ismeretlen tettesek a hétfő este és kedd reggel közti időszakban behatoltak a jászberényi állatkertbe, és kinyitották azt a karanténhelyet, ahol a két hete a debreceni állatkertből érkezett két dél-afrikai sül tartózkodott – közölte Facebook-oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert.

Az intézmény tájékoztatása szerint hétfő 18 óra és kedd reggel 7 óra között valaki átvágta a ketrec ajtajának tartópántját, majd kinyitotta az ajtót. A gondozók a sülöket már nem találták a helyükön. Az állatkert területén az egyik példányt később sikerült megtalálni, a másik azonban eltűnt. A hiányzó állat egyik tüskéjét a karantén közelében, az állatkerti kerítés külső oldalán találták meg, egy olyan helyen, amely alkalmas lehetett a kijutásra. Az állatkert szerint feltételezhető, hogy a sül kijuthatott a területről, és a Zagyva hullámterére keveredhetett. Ennek alapján feltételezhető, hogy a sül elhagyta az állatkertet, és a Zagyva hullámterébe menekült. Bár a behatoló személy célja nem ismert, az állatkert szerint ha az állatok megszerzése miatt történt a rongálás, valószínű, hogy a kísérlet sikertelen volt, mivel az egyik sül visszakerült, a másik holléte pedig ismeretlen.

Az állatkert különös óvatosságra inti a környéken kutyát sétáltatókat. Arra kérik őket, hogy a hűtőgépgyári lakótelepen, valamint az állatkert melletti ipari és mezőgazdasági területeken figyeljenek kedvenceikre, nehogy a süllel való találkozás során kárt tegyenek egymásban az állatok. A gazdákat arra kérik, hogy egyelőre ne engedjék el kutyáikat az erdős, gazos hullámtéri részen, amíg a hiányzó sül elő nem kerül, ezzel is megelőzve az esetleges sérüléseket.