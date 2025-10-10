WhisperTon kitört a buborékjából

Z generáció;Podcast;influenszer;Whisper Ton;

2025-10-10 18:00:00 CEST

Strenner Antal, akit a legtöbben WhisperTonként ismernek, egyszerre ült fel egy újabb trendhullámra, és ment teljesen szembe azzal, amit eddig képviselt. A több mint 1,2 millió TikTok-követővel rendelkező influenszer szeptember végén elindította saját podcastját, a Hotline-t, ahol szűk egy órában mesél olyan témákról, amelyekre finoman szólva sem könnyű egy adást felfűzni. Ton az agyonvágott, rövid videói helyett megmutatja azt a nagyon ritkán látott oldalát, ami jelzi, hogy benne bizony sokkal több van.

A figyelmet minden lehetséges módszerrel felkelteni kívánó (tempós beszéd, gyors, lendületes vágások, színek, egy percnél aligha hosszabb videók, konzumizmus, trendek újraalkotása) mellett egyszer csak megjelent a szűk egy órás videó, amelyben olyan témák jönnek elő, mint a szerelem (a Z-generáció ismerkedési szokásai), szorongás, ami látásvesztésig fajult, pánikrohamok, bullying. WhisperTon (Strenner Antal) bár tulajdonképpen ezúttal is egy újabb trendhullámot, jelen esetben a podcastkészítést lovagol meg, műsorával, a Hotline-nal (a magyar fordítása nagyjából a Forródrótnak felel meg) meglehetősen nagyot kockáztatott.

A szeptember 20-án elindított új formátuma ugyanis tartalomkészítés szempontjából teljesen szembemegy azzal, amit a 24 éves srác eddig képviselt, aminek köszönhetően ma már több mint 1,2 millió TikTok-követője van.

Az eddigi két adást követően a legfontosabb tanulság, hogy Ton bár megosztó személyiség a médiában, személyiségét, gondolkodását és műveltségét tekintve sokkal több van benne, amit végre meg is mutat magából. WhisperTonról, és magáról a WhisperTon-jelenségről tavaly nyáron már hosszasan írtunk, de röviden a megosztósága főleg abban rejlik, hogy amíg bár igyekszik azt hangoztatni rajongóinak, hogy mennyire fontos az elfogadás és mennyi mindent köszönhet nekik, egy saját márkás energiaital promotálása érdekében képes átverni és a szívbajt hozni a nagyrészt kiskorú követőire. A korábbi videóiban rengeteg a pazarlás, a pénzszórás, valamint a nyíltan meleg influenszer (bár elmondása szerint ez volt a gyerekkori álma) főműsoridőben tűnt fel a sokszínűségről és az elfogadásról sok jót nem gondoló TV2-n, a „Dancing with the Stars” műsorában (amit később aztán Tóth Katica táncosnővel meg is nyert).

Az ember érzése kicsit az WhisperTonnal kapcsolatban, mintha végső soron csupán egy kenyérre kenhető, mesterséges intelligenciával kreált influenszert látnánk. Ugyanakkor a közel két évvel ezelőtti Collabor műsorban (röviden a lényege, hogy egy nagy multicég néhány zsűriinfluenszerrel választja ki a kampányához pályázott tartalomgyártókat), ahol Ton zsűriként szerepelt, megmutatta, hogy valójában egy rendkívül intelligens, tájékozott, talpraesett srác, aki nem félt akár Szirmai Gergellyel is vitába szállni, ha valamivel nem értett egyet. Ezt az oldalát nagyon ritkán látjuk Tonnak, most viszont az új műsorában, a Hotline-ban kéthetente hallgathatjuk azt a Strenner Antalt, akit nem a TikTok-algoritmus ural. A Hotline egyik különlegessége, hogy Ton mellett nincsen műsorvezető/beszélgetőtárs, az influenszer 1/1, a közönségéhez „kifordulva” kommunikál. A másik érdekes adáselem, hogy a műsor utolsó harmadában a nézőktől kapott hangüzenetekre reagál (így építve a közönséggel a szoros kapcsolatot).