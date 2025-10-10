WhisperTon kitört a buborékjából

A figyelmet minden lehetséges módszerrel felkelteni kívánó (tempós beszéd, gyors, lendületes vágások, színek, egy percnél aligha hosszabb videók, konzumizmus, trendek újraalkotása) mellett egyszer csak megjelent a szűk egy órás videó, amelyben olyan témák jönnek elő, mint a szerelem (a Z-generáció ismerkedési szokásai), szorongás, ami látásvesztésig fajult, pánikrohamok, bullying. WhisperTon (Strenner Antal) bár tulajdonképpen ezúttal is egy újabb trendhullámot, jelen esetben a podcastkészítést lovagol meg, műsorával, a Hotline-nal (a magyar fordítása nagyjából a Forródrótnak felel meg) meglehetősen nagyot kockáztatott.
A szeptember 20-án elindított új formátuma ugyanis tartalomkészítés szempontjából teljesen szembemegy azzal, amit a 24 éves srác eddig képviselt, aminek köszönhetően ma már több mint 1,2 millió TikTok-követője van.
Az eddigi két adást követően a legfontosabb tanulság, hogy Ton bár megosztó személyiség a médiában, személyiségét, gondolkodását és műveltségét tekintve sokkal több van benne, amit végre meg is mutat magából. WhisperTonról, és magáról a WhisperTon-jelenségről tavaly nyáron már hosszasan írtunk, de röviden a megosztósága főleg abban rejlik, hogy amíg bár igyekszik azt hangoztatni rajongóinak, hogy mennyire fontos az elfogadás és mennyi mindent köszönhet nekik, egy saját márkás energiaital promotálása érdekében képes átverni és a szívbajt hozni a nagyrészt kiskorú követőire. A korábbi videóiban rengeteg a pazarlás, a pénzszórás, valamint a nyíltan meleg influenszer (bár elmondása szerint ez volt a gyerekkori álma) főműsoridőben tűnt fel a sokszínűségről és az elfogadásról sok jót nem gondoló TV2-n, a „Dancing with the Stars” műsorában (amit később aztán Tóth Katica táncosnővel meg is nyert).