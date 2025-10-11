Krimi 17 milliárdért

gyermekvédelem;Gulyás Gergely;

2025-10-11 06:00:00 CEST

Vagy fogalma sincs Gulyás Gergelynek, hogy miről beszél, vagy nagyon is jól tudja, és tudatosan vezet félre mindenkit a kormányszóvivői tájékoztatón.

A gyermekvédelemben élők 1500 forintos étkezési kvótája volt az egyik téma. A miniszterelnökséget vezető miniszter durcás arccal ugyan, de azt mondta egy újságírói kérdésre, szerinte is határozottan kevés ez az összeg, de 2023-ban - az akkor 700 forintot - 120 százalékkal emelték meg, pedig az infláció ezt a hatalmas növekedést nem indokolta.

Vagyis, ha állami gondoskodásba élő gyerekekről van szó, akkor az éhséget is a szigorú számok, meg infláció szabályozza. De, ha az apa a Fidesz embere, akkor mehet a gyerek Mercedes kisbusszal, vagy egy egész ország segíti, hogy önálló lábakon álljon.

Aztán jött egy csavar. Azt mondja ez a jó miniszter, hogy a kormány 17 milliárd forintot biztosított erre az évre az állami gyermekvédelmi rendszer egész szervezetének, de neki fogalma nincs arról, hogy ebből a pénzből az étkeztetésre mennyi plusz pénz jut majd. Októbernek lassan a közepén járunk, lassan vége az évnek. Mégis mikor indulhat el a munka, ha miniszterelnökséget vezető miniszter sem tudja, hogy mi a terv?

De a színjáték itt még nem ért véget. Mert egy perccel később meg már arról beszélt, hogy nem is a gyerekvédelemre jutnak az említett milliárdok, hanem a teljes szociális ellátórendszer állami lábának megerősítésére, tehát a hajléktalanellátásra, idősgondozásra. Kész krimi az egész. Az áldozatokat már ismerjük.