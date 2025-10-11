A naivitás ára

Angela Merkel;

2025-10-11 06:00:00 CEST

Komoly fegyvertény, hogy Angela Merkel interjút adott a Partizánnak, hiszen egy kezünkön megszámolhatjuk, kancellári megbízatása után hányszor adott betekintést döntései hátterébe, az pedig végképp figyelemre méltó, hogy mostani önvallomása egy vitatott kijelentése kapcsán az egész világot bejárta. Mint mondta, Emmanuel Macronnal már 2021-ben tárgyalóasztalhoz ültek volna Vlagyimir Putyinnal, ezt azonban a balti államok és Lengyelország megakadályozták. Az érintettek felháborodva reagáltak, mondván: ne hárítsa rájuk a felelősséget a háborúért.

Abban a volt kancellárnak igaza van – ahogy a Szabadság című önéletrajzi kötetében is hangsúlyozza –, hogy 2014-ben, miután Oroszország megtámadta a Krímet, majd Kelet-Ukrajnát, az EU más országaiban sem volt meg a politikai akarat a Kreml ura elleni fellépésre. Meglepő azonban, hogy Merkel így utólag,

a háború kitörése után három és fél évvel sem látja be: túl lágyszívű volt az orosz elnökkel és rosszul mérte fel személyiségét. Olyasvalakinek tartotta, aki számító ugyan, de alapvetően a status quót védi.

Merkelt e meggyőződésétől az oroszok 2007-es georgiai (grúziai), majd 2014-es krími fellépése sem tántorította el. Ma is váltig állítja: ő nem hibázott, pedig már tudjuk, Putyin nem pragmatikus politikus, hanem mindig is revizionista, birodalmi célokat követett, amit a volt kancellár sosem vett igazán komolyan. Bár Merkel kiválóan beszélt oroszul, Putyin – részint talán német nyelvtudásának köszönhetően – megtévesztette a kancellárt, aki mindig meg volt győződve arról, hogy az orosz elnökkel lehet racionálisan tárgyalni, ha megfelelő érvekkel szembesítik.

Merkel a 2014-es minszki megállapodásokat is sokszor védelmébe vette, amelyek ugyan ideiglenesen befagyasztották a konfliktust, de lehetővé tették Putyin számára, hogy felkészüljön egy még pusztítóbb Kijev elleni támadásra. Merkel naivitását az is jelzi, hogy hazája energiaellátását az orosz gázhoz kötötte, aminek a következményeit Németország máig nem heverte ki.

Angela Merkel politikusi nagyságát senki sem vitatja – de egyes nézeteit meghaladta az idő.