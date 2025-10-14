Egy majdnem szent város

utazás;Szekszárd;

A magyarországi városok közül a hibáival együtt is az egyik legbájosabb Szekszárd, ahol költészet és bor, szocializmus és békés utcák magánya fonódik egymásba, és amely nem kevés meglepetést tartogat az érkezők számára.

Szekszárd kulturális koordinátái közt találjuk a szinte egymással vetélkedő irodalmi nagyságokat, Babits Mihályt és Mészöly Miklóst. Nálam az első számú szerző Garay János, akinek Az obsitos című, Kodály Zoltán feldolgozta (Háry János) művét mindenki ismerheti. A vasútállomástól tizenöt perc alatt a főtéren találjuk magunkat, ahol Garay János szobra néz szembe velünk teljes életnagyságában, pompájában, a tizennyolcadik-tizenkilencedik század magasztosságában.

Keresem, hol született a költő, nem tart sokáig a keresgélés: a ház helyén, ahol Garay János költő, Garay Alajos papköltő, Garay Antal forradalmár-emlékíró, Dicenty Dezső szőlész-borász született, jelenleg bank áll. Egy gyors fotó, aztán irány a centrum és a hegy.

Különleges élmény, hogy egy szerethető múlt és egy kevéssé szerethető múlt találkozik, ér össze a város építészetében, kialakításában: egy város, amelyet jól kitaláltak egyszer, és amely újonnan nehezen találja magát. Csendes utcák, tiszta udvarok, rendes házak. „...kis város: nagy falu” – írta Babits Mihály Szekszárd, 1915 nyarán című versében. Azon a nyáron a következőt adta hírül a Tolnamegyei Közlöny: „A sajtóhadiszállásról jelentik: A szövetséges seregektől a Vereszcyca folyóig üldözött oroszok, ezen a vonalon egy utolsó kétségbeesett ellenállást kísérelnek meg. A Böhm-Ermolli hadsereg azonban Grodektől délre már átlépte a Vereszcycát és a túlsó parton megvetette a lábát. József Ferdinánd főherceg hadserege a Tanevővig terjedő területet megtisztította az ellenségtől. A Pflanzer Baltin hadsereg keleti szárnycsoportja, amely a Pruth és a Dnyeszter közti területet kelet felé elzárja, csodálatraméltó hősiességgel nyolc igen heves és erős orosz támadásnak helyt állott és azokat az oroszoknak nagy és véres veszteségeket okozva, visszaverte.”

Jó érzés a séta ebben a levegős, alig-zsúfolt városban, stílus- és korszakkeveredésben, a szocializmus maradványai, és a századfordulós-monarchiás Magyarország máig lenyűgöző épületei között.

1846. október 18. kiemelt nap volt Szekszárd életében. Ekkor fordult meg a városban először Liszt Ferenc, s a Vármegyeháza nagytermében koncertet adott. Augusz Antal, Liszt barátja bővíttette tovább a korábban a család birtokába került Augusz-házat, amelynek északi, rózsaszín szárnyát a trieszti Miramare-kastély alapján alkották meg. (Ha arra akad dolguk, két Rilke-elégia hangos olvasása között feltétlenül nézzék meg.) A világ dicsősége elmúlhat, egy barátság emléke soha: A leghűségesebb barát / Augusz Antal / gyakran látta vendégül/ e házban / LISZT FERENC/ zeneköltőt. Akit jobban érdekel ez a kapcsolat, olvassa el Kaczián János Liszt Ferenc és Augusz Antal barátsága könyvét.

Fent, a Kálvária hegyen a Klausberger Zoltán emlékére állított (eredetileg öt tagból álló) szoborcsoport megrendítően gyönyörű keresztjei fogadják a látogatót. „Hónapokig tartó rettenetes küzdelem után a halál győzedelmeskedett és kiragadott a szerető szülői kar közül egy ifjú életet. Klausberger Zoltán a szekszárdi reál gimnázium hatodik osztályú tanulója Klausberger Károly a vallás- és közalapítványi uradalom erdő főtanácsosának és nejének Gerő Margitnak egyetlen gyermeke folyó hó 9-én hosszas és kínos szenvedés után Budapesten elhunyt. A hatalmas, korához képest rendkívül fejlett ifjú még október hó elején tüszős mandula gyulladást kapott és ebből kifolyólag vérmérgezést, amely rettenetes betegség a leggondosabb budapesti szanatóriumi ápolás dacára is kioltotta reményteljes ifjú életét. Temetése folyó hó 11-én Budapesten volt, amelyre tanárai és tanuló társai közül többen felutaztak. A rettenetes csapás alatt összetört szülők iránt városszerte nagy a részvét” – írta a Tolnamegyei Újság 1929-ben. A keresztek mögötti építmény látványa zavarba ejtő, durván kikezdi a szakralitást, ahogy a szép táj szemlélésére 1983-ban készült Szőlő-szobor és kilátó belsején a felirat: „A gyomrodat huznám (sic!) végig az M 7-es metróvonalán”.

Ottjártamkor véletlenül fedeztem fel egy hirdetést arról, hogy a városban levetítenek egy Bruno Gröningről készült filmet. Az 1906-ban Gdańskban született, hatalmas kultusz övezte Gröning gyógyító volt, sokan köszönhették neki (mint azt állították) a gyógyulásukat. Garay János, bor és Gröning, ez a város a váratlanságok tárháza.

Szekszárdról elmenni olyan, mint távozni egy Babits-versből. Nehéz elszakadni tőle.