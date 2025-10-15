Klemperer győzött.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Wesley János Lelkészképző Főiskola;

2025-10-15 06:00:00 CEST

A Wesley tanára vagyok. A Tudományos Tanács elnöke.

Kapom sorra a kérdést diákjaimtól és kollégáimtól, mi és hogyan lesz tovább, hiszen a napisajtó tele van azzal, hogy az Iványi Gábor által elnökölt Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a vele kapcsolatos intézmények - az Oltalom karitatív egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola - ellen átfogó politikai támadást indult.

Két szintje van a válaszomnak.

1. Tőlem és a legtöbb kollégámtól a következő hónapokban is meg fogják kapni azokat a google meet linkeket, amelyeket eddig. Amikor előadásoknak, szemináriumoknak kell lenniük - azok lesznek.

Október és december között számtalan tudományos programunk van: nagyszerű egész estés tudományos előadások és vagy három, több napos konferencia. A megszervezettek - a témák között szerepel az izraeli visszatérési törvény és Donáth László emlékezete - nem fognak elmaradni, és már szervezzük a 2026 tavaszi eszmecseréket is, például az oktatáskutatásról.

2. 1945 áprilisban dörögtek a szovjet hadsereg ágyúi, és minden berlini épületért csata folyt. A világtörténelem legrettenetesebb rendszere még kétmillió katonának parancsolt, és rendületlenül gyilkolta mindazokat, akik őrjöngésében nem akartak részt venni. Már a győzelem küszöbén álltak azok, akik a következő fél évszázad legrettenetesebb rendszerét fogják működtetni, de még sokezer katonát veszítettek minden nap.

A pokol közepén, egy pincében ül Klemperer, a nagyszerű nyelvész, és írja a Harmadik Birodalom nyelve című könyvének jegyzeteit. Nem tudja, túléli-e. Nem tudja, nem pusztul-e el a kézirat is. Azt se tudja, lesznek-e bárkik, akik el akarják olvasni.

Véletlenszerű, hogy tudom e berlini csata résztvevőinek, akár tábornoki rangú résztvevőinek, százezrek gyilkosainak nevét. Az biztos, hogy órán nem beszélek róluk, hallgatóimtól nem várom el, hogy ismerjék őket.

Klemperer könyve ott van a polcokon és ott van a számítógépemben is, beszélek róla órán. Ő érti meg, ő magyarázza meg azokat, akik saját maguk nem érdemlik meg, hogy tudjuk a nevüket.

Klemperer győzött.

A szerző egyetemi tanár

