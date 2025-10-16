A demokrácia védelmében

demokrácia;

Nézelődő

Az olyan autoriter vezetők, mint Donald Trump amerikai elnök felemelkedése azt mutatja, hogy túl sokan vettük természetesnek a demokráciát és az általa teremtett jólétet. Most a demokratikus országok egyre növekvő mozgalma fog össze, hogy gátat szabjon a Trump által képviselt veszélyes tendenciának – adja hírül a project-syndicate.org nyomán a portfolio.hu.

Szeptember 24-én a Globális Észak és Dél 20 demokratikus országa – köztük Brazília, Chile, Norvégia és Spanyolország – fogott össze az ENSZ-ben, hogy ne csak megerősítsék a demokrácia iránti elkötelezettségüket, hanem hogy kidolgozzanak egy olyan agendát, amely fenntartja és erősíti azt. A Democracia Siempre (Demokrácia Mindig) nevet viselő csoport tagjai felismerték: a demokrácia leépítése világszerte egyre gyorsabb ütemben zajlik… Mind az egyes országokon belül, mind nemzetközi szinten a jogállamiságot lábbal tiporják, ami féktelen korrupcióhoz, az emberi jogok és a tisztességes jogi eljárások megsértéséhez, valamint az intézmények rendszerszintű erodálódásához vezet. Szabadságjogaink és jólétünk régóta fennálló biztosítékait a szemünk láttára bontják le, a tudományos szabadságot, a sajtószabadságot és egyéb szabadságjogokat támadások érik... A Democracia Siempre tagjai továbbra is elkötelezettek a demokrácia és a jogállamiság védelme mellett… A felvilágosodás gondolkodói megtanítottak minket arra, hogy intézményeket tudjunk kialakítani az egyéni cselekvések összehangolására, az együttműködés elősegítésére és társadalmaink jobb működésére… A demokrácia és a jogállamiság alapvető bástyát jelentenek a hatalommal való visszaéléssel szemben, és kiemelt fontosságúak emberi jogaink megőrzéséhez. A történelem megmutatja, mi történik, ha ezeket elhagyják vagy lebontják...

Idén nyáron, a Democracia Siempre második globális találkozójának közeledtével 43 Nobel-díjas a legkülönbözőbb tudományos területekről írta alá a kezdeményezést és a céljai elérésére vonatkozó agendát támogató levelet. Ez az agenda magában foglalja az intézmények megerősítését, a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelését, valamint az online félretájékoztatás és dezinformáció elleni küzdelmet. Az aláírók megerősítették elkötelezettségüket a józan ész mellett. Világnézetük eltérő lehet, de abban mindannyian egyetértenek, hogy a tényeket nem lehet és nem is szabad meghamisítani. Mindannyian tudják, hogy a felvilágosodás értékeihez való ragaszkodás vezetett saját Nobel-díjas felfedezéseikhez... A véleménynyilvánítás szabadsága nemzetközileg elismert emberi jog. A tudományos szabadsághoz hasonlóan nélkülözhetetlen szerepet játszik a kormányok elszámoltathatóságának biztosításában és a demokráciát aláásó hatalmi túlsúly megakadályozásában… A fékek és ellensúlyok rendszere elkerülhetetlenül összeomlik a tátongó gazdasági egyenlőtlenségek miatt, mert azokat a politikai egyenlőtlenségek követik, és az oligarchikus érdekcsoportok erőforrásaikat arra használják, hogy a saját javukra igazítsák a szabályokat...

Túl sokáig sokan természetesnek vették a demokráciát és az emberi jogokat. Ma már tudjuk, hogy ez hiba volt. Ezen intézmények fenntartása és javítása folyamatos erőfeszítést igényel. A Democracia Siempre mozgalom reményt ad arra, hogy ezt még mindig meg lehet tenni.