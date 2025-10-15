Elgázolt egy embert a vonat Veszprémnél

MÁV;Veszprém;vonatgázolás;

2025-10-15 14:04:00 CEST

Úgy tudni, halálos baleset történt, a veszprémi fővonalon hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

Elgázolt egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között szerdán – közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.

Azt írták, a műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötvenen utaztak, értük mentesítő busz érkezett a helyszínre. Az MTI információ szerint halálos baleset történt.

A Mávinform arról tájékoztatott, hogy a balesetben a Bakony InterCity volt érintett. A veszprémi fővonalon meghosszabbított útvonalon Ajka-Veszprém-Hajmáskér között pótlóbuszok szállítják az utasokat a baleset miatt. A Bakony és a Göcsej InterCityk csak Hajmáskérig közlekednek, onnan fordulnak vissza a főváros felé.