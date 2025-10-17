Zseblexikon kávézóknak

Zseblexikon;

2025-10-17 06:00:00 CEST

ÁLLAMFORMÁTLANSÁGOK. Magyarország köztársaság, állampolgárai vannak. Az Egyesült Királyság parlamentáris monarchia, formailag alattvalókkal. Valójában a szigetország sokkal inkább a köz társasága, és felnőtt lakói a szó legszebb értelmében is állampolgárok (tiszteletlenség a kivételeknek). Hazánk viszont ténylegesen egy ember uralma (mono + archia), és állampolgárainak legalább fele inkább alattvaló.

BÁRKI. Ha vita támad Szijjártó Péter és bárki között, bárkinek van igaza.

FIDES (EJTSD: FIDESZ). Latinul hűség. Istenségként is tisztelt fogalom az antik Rómában. Semmiféle kapcsolata nincs hasonló hangzású magyar szavakkal.

LATTE. Etruszk eredetű olasz női név. Jelentése kb. „kávét kedvelő”. Férfi megfelelője a Cappuccino: kb. „Kávéivó” vagy „Úr, aki kávézik”. Ősmagyar megfelelője a ma már ritkán adott Kapuziner név.

LEGYEK. A barátaink. Életritmusukat a miénkhez igazították: éjjel alszanak, nappal tevékenykednek. Reggel kedvesen ébresztgetnek bennünket. Elismerésüket fejezik ki (a maguk egyszerű, jóhiszemű módján, rászálldosással) ételeink, csillárjaink, vagy az új függöny iránt. A bennünk dúló ellenszenvet piciny kezeik édes dörzsölgetésével igyekszenek csillapítani. Tevékenységüket hajlamosak vagyunk félreérteni. Igaz, a biológusok szerint (fura az ízlésük) a legszebb élőlények a pókok.

MÁRCIUS 15. 1. Ünnep, történelmi emléknap, amikor politikusaink beszédeikben egymást szidják. 2. Egyes vallástörténészek szerint kereszténység előtti pogány harcos-, háború- és gyűlöletünnep, mely átszüremkedett a kereszténységbe. Hagyománya évezredes. Egybeesése az 1848-as forradalom napjával véletlen.

PÓKOK. Ma esélyt adtam négy póknak az újrakezdésre. A lakásunkból az erkélyen át a szabadba evakuáltam őket. A pókok a barátaink. Ők szeretik a legyeket vagy a szúnyogokat, ezért végeznek velük. Nekünk a pókok undorítóak. Sosem fogjuk megtudni, hogy vajon nekik is mi? Ön se alkalmazzon vegyi fegyvert vagy nyers fizikai erőszakot a pókok ellen! Telepítse ki őket!

SPORTKÖLTSÉGVETÉS. A magyar televíziós sportújságírótól megtudjuk, női kézilabdában a Metz ötmillió, a Brest kilencmillió euróból gazdálkodik. Hogy a Fradi mennyiből, nem tudjuk, mondja a riporter. Óvodás korom óta Fradi drukker vagyok. Nem a Fradi kézilabdázóit, vízilabdásait vagy labdarúgóit bírálom. Hanem a homályos magyar sportfinanszírozást.

PÉNZTÁROSHOZ. Hölgyem, a másik pénztár futószalagja bekapcsolva maradt! (A pénztáros elment.) Nem baj, körbe-körbe forog. Nem nagy baj, csak kicsi: felesleges kiadás a cégüknek és terhelés a környezetnek. Nem baj, rezsicsökkentés van. Ennek a pénztáros hölgynek a Pénzügyminisztériumban volna a helye!

TEKINTÉLYÉRV. Nekem mondja? Én már akkor is ebbe az uszodába jártam, amikor még fel sem építették!

TÖRÖKORSZÁG. Az országnak az Európai Unióba való tagfelvételét egyetlen feltételhez kellene kötni. A török miniszterelnök az állami televízióban, fő műsoridőben kérjen bocsánatot az 1915-ös örmény népirtásért. Amikorra ez bekövetkezik, addigra a többi feltétel is teljesül.