Emberi jogi passzusokkal egészítené ki az új MI-törvényt a Fidesz

Fidesz;emberi jogok;Igazságügyi Bizottság;Mesterséges Intelligencia Hivatal;

2025-10-16 17:31:00 CEST

Emellett bővítenék a Mesterséges Intelligencia Tanácsot is.

Bár a kormány eredeti javaslatában nem szerepelt, a fideszes képviselők az emberi jogok érvényesülését sürgetik a mesterséges intelligencia szabályozásában – írja a hvg.hu.

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága többek között az Európai Unió mesterséges intelligenciáról (MI) szóló rendeletének magyarországi végrehajtását szolgáló törvényjavaslatot tárgyalta. A testület csütörtökön Selmeczi Gabriella fideszes és Hollik István kereszténydemokrata képviselők módosító indítványa alapján egészítette ki az előterjesztést azzal, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, az emberi autonómiát, valamint a sérülékeny csoportok – különösen a gyermekek – jogait, figyelembe véve a digitális gyermekvédelem szempontjait. Ennek érvényre juttatása többek között a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács nevű testület feladata lesz.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által előterjesztett törvényjavaslat eredetileg nem tért ki erre, csupán annyit tartalmazott, hogy a szabályozás célja az állampolgárok és fogyasztók jogainak védelme mellett a technológia jogszerű felhasználásának és elterjedésének elősegítése.

A bizottsági ülésen nem vetődött fel, hogy a mesterséges intelligencia politikai kampánycélú felhasználása külön szabályozást igényelne, noha nemrég nagy figyelmet keltett két, a Fidesz által készített MI-alapú videó: az egyikben a miniszterelnök gólt rúg Magyar Péternek, a másikban pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar nyelven beszél arról, hogy a Tisza Párt adatai állítólag már Kijevben vannak.

A kormánypárti bizottsági tagok javaslatot tettek arra is, hogy a Mesterséges Intelligencia Tanácsot bővítsék: az állami szervek, valamint a tudomány, a felsőoktatás és a művészetek képviselői mellett egy tagot delegálhatna a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is.

Jámbor András, a Párbeszéd ellenzéki képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia a munkavállalókat legalább annyira érinti, mint a vállalkozói szervezeteket, hiszen elterjedése munkahelyek megszűnéséhez is vezethet. Szerinte a szakszervezeteknek is helyet kellene kapniuk a tanácsban. Mivel azonban javaslatát nem nyújtotta be írásban, a kormánypárti többségnek nem volt lehetősége annak elutasítására, mivel nem volt miről szavazni.