Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-10-18 06:00:00 CEST

Donald Trump valóban aktívan beleszól a magyar választási kampányba. A hét elején Egyiptomban magasztalta a magyar kormányfőt, csütörtökön pedig a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, Budapesten találkozik majd az orosz elnökkel. Trump mintha csak meg akarta volna erősíteni Orbán Viktornak a Mandinerben elhangzott szavait, miszerint Magyarország is egy globális „békehálózat” része. Mivel a magyar vezetés feltételezhetően semmit sem tett hozzá a gázai tűzszünethez, Orbán csak díszletként volt jelen a megállapodás aláírásakor, ezért egy amerikaiak által rendezett show-műsort láthatunk, ami a magyar választóknak szól.

Ez azonban a visszájára sülhet el. A gázai tűzszünet máris rendkívül törékenynek bizonyul. Izrael azt kifogásolja, hogy a Hamász az elhunyt túszoknak csak töredékét adta vissza, de az amerikai vezetést hidegen hagyja ez a panasz. A Hamász közben Gázában véres kézzel leszámol a rivális fegyveres klánokkal, amit Trump elintézett azzal, hogy ezek nagyon gonosz milíciák. A nagy béketeremtő, aki maga se tudja már, hány békét zárt le, úgy érzi, ő már elvégezte a munkát a tűzszünet tető alá hozásával, a többit oldják meg mások. A realitás az, hogy a fegyvernyugvás nem tart sokáig, azért sem, mert a megállapodás egyik fontos része, a Hamász lefegyverzése vágyálomnak tűnik.

Egy budapesti találkozó Putyinnal még ennyi eredményt sem hozna. Az orosz elnöknek esze ágában sincs leállítani az egyre brutálisabb katonai műveletet, a dróncsapásokat: már mindent a háborúra tett fel, miközben omladozik az ország gazdasága. Trump jelen állás szerint Ukrajna és az európai vezetők nélkül találkozna Putyinnal, ami gyászos fejlemény Kijev szempontjából. Ha azonban Putyin folytatja a háborút, az még inkább megkérdőjelezné Orbán szerepét nagy békeharcosként, így rosszul is elsülhet számára a budapesti békecsúcs. Ennyit érhet, ha a béke csak kampánydíszlet.