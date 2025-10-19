Nem volt telitalálat a hatos lottón

nyerőszámok;nyeremények;hatoslottó;

2025-10-19 22:05:00 CEST

Így jövő héten már 810 millió forint lesz a főnyeremény.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

8, 12, 25, 29, 30, 41

Telitalálatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényből 30 darabot húztak ki, nyereményük egyenként 381 500 forint. 4 találatos szelvényből 1460 darabot adtak fel, ők egyenként 7840 forintot nyertek. A 22 679 darab 3 találatos szelvényért egyenként 3070 forintot vihetnek haza.

Telitalálatos szelvény híján a következő játékhéten 810 millió forint lesz a főnyeremény.