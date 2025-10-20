Súlyosabbak a károk, még mindig nem állt helyre a vasúti közlekedés Győrnél

Pótlóbuszokkal, járatkimaradásokkal és menetrendi módosításokkal kell számolniuk azoknak, akik Győrből szeretnének vonattal utazni – derül ki a Magyar Államvasutak (MÁV) vezérigazgatójának hétfői Facebook-bejegyzéséből.
Vasárnap este azért kellett felfüggeszteni a vasúti közlekedést a városban, mert a győri vasútállomáson a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki. Hegyi Zsolt közlése szerint a károk súlyosabbak, mint amilyennek előző este látszottak. A lángok mintegy harminc méteren pusztítottak, és ennek során harminchat darab biztosítóberendezési, valamint hat darab optikai kábel égett el. Ezek olyan károk, amelyek az egész vasúti közlekedést kedvezőtlenül befolyásolják az érintett vonalon. Közölte, hogy valószínűsíthetően nem emberi hiba, hanem zárlat okozta a tüzet. A történtek miatt az utasoknak a hétfői nap folyamán „ideiglenes közlekedési megoldásokhoz kell alkalmazkodniuk”, mivel a helyreállítási munkák a vártnál jobban elhúzódnak.
A vezérigazgató tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem lehet a megszokott rend szerint közlekedni, bár a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági járatai már teljes útvonalukon közlekednek. Hegyi Zsolt jelezte, hogy a helyzet folyamatosan javul, és az utasokat arra kérte, hogy a MÁV hivatalos felületein tájékozódjanak az aktuális forgalmi viszonyokról.