vasút;vonat;helyreállítás;MÁV;Győr;tömegközlekedés;

2025-10-20 11:25:00 CEST

Súlyosabbak a károk, még mindig nem állt helyre a vasúti közlekedés Győrnél

Harminc méteres szakaszon égtek a kábelek, tovább tart a helyreállítás.