Ágoston ZoltánPuskás Panna
világnap;hópárduc;
2025-10-23 14:12:00 CEST
Október 23. van, a hópárducok világnapja
A világ egyik legszebb és legrejtélyesebb nagymacskája, a hópárduc ma már kevesebb mint tízezer példányban él a a Himalájában, Közép-Ázsia hegyvidéki vadonjaiban. Fennmaradását az éghajlatváltozás, az orrvadászat és az emberi tevékenység egyaránt veszélyezteti. Galéria.
Somogy megyében, Kaposmérőn 32 amerikai bölény legel egy olyan „vadnyugati” farmon, amelynek gazdája több mint húsz éve változtatta meg életét: Gelencsér László ma már nemcsak íjkészítő, hanem a hazai bölénytenyésztők egyik legismertebb alakja. Galéria.