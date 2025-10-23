világnap;hópárduc;

2025-10-23 14:12:00 CEST

Október 23. van, a hópárducok világnapja

A világ egyik legszebb és legrejtélyesebb nagymacskája, a hópárduc ma már kevesebb mint tízezer példányban él a a Himalájában, Közép-Ázsia hegyvidéki vadonjaiban. Fennmaradását az éghajlatváltozás, az orrvadászat és az emberi tevékenység egyaránt veszélyezteti. Galéria.