2025-10-21

Igen, ezt mondta Orbán Viktor, legalábbis a Telexhez eljutott hangfelvétel szerint. Tehát azt mondta a Fidesz, vagy a Harcosok Klubja, vagy a kormány vezetője, hogy az ellenzék tagjai, a magjuk rossz emberekből áll. Hogy mit jelent az ő fogalmi rendszerében a rossz ember kifejezés, azt nem tudom, de az általános megítélés szerint biztos, hogy teljesen negatívat. Aki rossz ember, az nem szereti az embertársait, irigy, ártó szándékú, a humánum minimuma is hiányzik belőle. És akkor még keveset is mondtam; az olvasóra bízom, hogy végiggondolja, mit is társít ahhoz, ha valakit rossz embernek tart.

Nos, ezek után elképzelhetjük, miként is vélekedik a miniszterelnök, aki a papírforma szerint minden magyar miniszterelnöke, hogyan vélekedik azokról, akik nem őt tartják a legjobb választásnak. Hihetnénk, hogy Orbán, amikor fiatal politikus volt, és valódi demokráciáról álmodozott, még nem azokat tartotta kizárólag jó embereknek, akik vele értenek egyet. Az ifjú Orbán, aki még liberálisnak tartotta magát, és a nyilatkozataiban ezt ki is emelte, még hitt a vitákban, hitt a szabad gondolkodásban, vagy ha nem is hitt, ezeket hirdette. Ma már hajlamos vagyok azt hinni, sosem hitt a mások szabadságában, sosem hitt a szabad gondolkodásban, csak addig, amíg a liberális politika tűnt nyerő szerepvállalásnak. Akárhogy is, arra már pontosan emlékszünk, hogyan váltott át a másik térfélre, lett liberálisból konzervatív, és azt is láttuk, hogy miként csúszott át, immár győztes Vezérként a szélsőjobb irányába. Azt azonban még ekkor sem hittük, hogy az ellenfeleit a rossz emberek kategóriájába zárva, ezt az üzenetet megfogalmazva kondicionálja harcra a klub tagjait. Arról pedig már van fogalmunk, hogy az így felheccelt társaság miként viszonyul a politikai ellenfelekhez. A picsába küldi őket, mint azt a derék jó ember, Bayer Zsolt teszi.