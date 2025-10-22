Tisza International

csúcstalálkozó;tűzszünet;Tisza Párt;

2025-10-22 06:00:00 CEST

Egyelőre csak reméljük a tűzszünetet, csak kívánjuk a békét. Jön a budapesti találkozó, ahol a Világ Urai és Orbán Viktor Alaszka után újfent összegyűlnek, ezúttal a tartós tűzszünet elérése érdekében. Zelenszkíj ismét kívül rekedt, nehogy már a nyúl vigye a puskát. A megtiszteltetéstől ájuldozó magyar kormánymédia szerint az esemény legesleg-lényege Orbán Viktor beteljesülő békejóslata (a kifejezést helyes folyamatos jövőidőben használni). A Világ Urai azt tanácsolják a magyaroknak, hogy Orbánt válasszák meg, hiszen övé az ország, övé az hatalom.

A tűzszünethez kedvcsinálónak, talán csak átmenetileg felfüggesztik a Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, amúgy minden a régi. Félő, hogy Putyin ismét átveri az önmaga szobrát fényesítgető Trumpot. Az amerikai elnök eddig még nem látott diplomáciai helyzetet is teremtett, amikor minden illemet és szabályt felrúgva válaszolt az asztalnál vele szemben ülő Zelenszkij mögött álló újságíróknak. Zelenszkij kénytelen megalázkodni időről-időre, nála ez a meccs nemzetre és túlélésre megy, szemben Orbánnal, aki csak a maga dicsőségét építi. Mekkora egók jönnek ide, hogy tartós békéről beszéljenek, s hogy ismét eljátsszák a csodatévő szerepeket! De reméljük a legjobbakat, egy csúcstalálkozó az csúcstalálkozó.

Mi következik mindebből, ha a kormányváltás szempontját nézzük?

Ami a Tiszát illeti, elsősorban a külpolitikai konzekvenciák fontosak. Adódik-e bármi megrendítő következmény abból, hogy Trump Orbánt támogatja? Fontos számolni és szembenézni vele. De még sokkal fontosabb magasabb, távolabbi szintekre lépni. Megcsinálni a Tisza Internationalt, de legalábbis a világ számunkra befolyásos helyein jól felismerhető Tiszát.

Trump szerint többen nem kedvelik Orbánt, de ő igen, és csak ő számít. Vagyis van, Trump mellett létezik egy másik Amerika, bár elég szűk a mozgástér ahhoz a munkához képest, amit a Tiszának lobbitevékenységben el kell végezni. Az Orbánt támogató nyilatkozatoknak azonban vannak megkerülhetetlen következményei a Tisza számára. Putyin nyomulása inkább a kohéziós törekvéseket erősíti, nem az európai integráció szétesését, ami pedig az oroszok fontos célja. Magyar Péternek tehát egyértelműen és látványosan szükséges fellépnie a közös célok érdekében.

Tíz egység országjárásra jusson két egység világjárás. E téren Magyar az elmúlt egy évben óriási fejlődést mutatott, de ahogy a költő mondja: még nem elég, és mindezt önálló ügyek mentén és Orbán Viktorral szemben is folyamatosan produkálni kell.

Mindig tudni kell úgy viselkedni, hogy világos legyen: Magyar a nemzetközi szövetség aktív támogatója, aki szövetségesei számára felismerhetően elkötelezett, szemben az ország jelenlegi miniszterelnökével.

A helyzet alkalmat teremt Magyar Péternek ahhoz, hogy nemzetközi szereplőként is pozícionálja magát. Ha nem lenne siralmas az alaphelyzet, azt mondanánk, hogy a kórház hulló vakolatától el kell jutni a csillogó tárgyalótermekig. Se bal, se jobb, hanem európai magyar. Minden fontos szereplőnek van ilyen aktív felülete, nemcsak Orbánnak, hanem Melonitól kezdve a németeken át a hollandokig. Legyen Magyar Péternek is.

Ami az orosz problémát illeti, hosszútávú gondolkodásra készítsük fel magunkat. Legbelül érezni kell, hogy a magyarok jelentős részének újsütetű oroszbarátsága nem egy véreskezű diktátor iránti rajongás, abban nem is csak Orbán agylágyító propagandagépezete játszik szerepet, hanem egyfajta Kádár-kori nosztalgia is. És az igy érző választók is szavaznak még. Ukrajnát illetően léteznek propagandisztikus, szélsőséges hangok, de tartsuk szem előtt, hogy a mindenen átütő – hol megalapozott, hol koholt - magyar sérelmi politika terrorizál. Vele szemben nehéz, de elkerülhetetlen a fellépés.

Ukrajna az európai biztonságpolitika megkerülhetetlen tartozéka, és a jelenlegi Amerika sikeresen tol bennünket az erősebb (és remélhetően hatékonyabb) európai integráció felé. A nem ritkán neveletlen kamaszként, a világ vezetőjeként fellépő Trump az európai integráció kéretlen iskolamestere. Az elmúlt jó évtizedben az EU annyira elkényelmesedett, hogy nem tud mit csinálni a jelenséggel, amelyet –jócskán más környezetben, 1967-ben - Servan-Schreiber Le Defi Americain (Amerikai kihívás) című könyvében már megfogalmazott.

A Tiszának globális pozíciókat kell építenie. Itt az ideje, hogy ne csak a választók bizonytalan rétegeit, hanem a globális szövetségeseinket is megnyerjük a jó ügynek.

A szerző közgazdász.

