Lauer Péter versei

versek;apa-fia;

2025-10-25 10:32:00 CEST

apavers; navigare

apavers

öröm, ha van otthon egy

rád hasonlító gerinces;

kicsién – így hívom magamban,

a lába negyvenkilences,

az intellekt sem marad tétlen;

kérdez, nyüzsög köröttem,

álmodik, lélegzik, él,

legszebb dolog e földi létben;

magamra ismerek, jó tükör,

egy csodás fa ígérete

egyetlen dióban…

valami mégis benn gyötör;

mért gyűrődnek az álmok,

ha bennünk ennyi jó van?

navigare

– fiam álmai elé –

lepedőd hullámain

lebegsz, bátor matróz,

rossz szeleknek kitett,

árbóc-tépte hajódon,

nincs portolán, megtudd,

zátonyra fut-e álmod,

vagy fals irányba csábít

szirének vokálja,

tedd le most az oktánst,

tudd, hogy necesse est…

s hajód öleli körbe

nyugvó reggeli víz