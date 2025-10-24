Nem tetszik a Menczer

nemzeti ünnep;Pilisborosjenő;Menczer Tamás;október 23-i;

2025-10-24 06:00:00 CEST

Történelmet írt Menczer Tamás: alighanem ő az első kormánypárti politikus, akit saját körzetének településéről, Pilisborosjenőről eltanácsoltak, hogy mindenkinek jobb, ha inkább nem tart beszédet egy nemzeti ünnepen.

Ami eleve mélyütés, mivel a „béke” szót napi ötszázszor emlegető Menczer Tamásról látta úgy a polgármester, hogy „megosztottság-növelő hatású”. Ráadásul duplán fáj a pofon, ha az embernek az övéi adják: Pilisborosjenő - németül „Weindorf” - kifejezetten büszke a sváb hagyományaira, a szintén sváb származású Menczer pedig a magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkár.

Menczer válaszából kiderül, hogy a weindorfiak jól ítélték meg őt.

Menczer előbb igazi fideszes-döbrögista lendülettel előadta, hogy minden fejlesztést ő, a környék Isten által rendelt kegyura adta a községnek, majd valamivel később egy magához képest is ziláltabb videójában megígérte a jenőieknek: leshetik, hogy ezután egy petákot is kapnak. Ami persze a polgármester hibája lesz, aki amúgy liberális és tiszás.

A folytatás is sejthető. A megafonosok a békemenet után megpihenve szételemzik majd Tömöri Balázs polgármester videóját: Pilisborosjenő zászlója kék-sárga (ukránpárti!), a polgármester norvégmintás pulóvert visel (norvég!), az előtte lévő laptopján egy kék madár látható (liberális!), mögötte pedig egy csonttollú madár fotója látható, ami közismerten inváziós madárfaj, továbbá előtte a földgömb Afrikát mutatja (migránspárti!). Ja, és sehol egy feszület, ami amúgy is Tamásunk gyengéje. A választáson Jenőn várhatóan akkorát fog puffanni a Fidesz, mint az ólajtó, mivel ezzel a buta nyomulással pont az ellenkezőjét éri el Menczer. Amúgy lehetne kompromisszumos megoldás. Például ha engednék, hogy Menczer a határban található, filmdíszletként felhúzott mű Egri Várról szónokoljon arról, hogy már Dobó István is Brüsszel ellen harcolt.