Egy önkéntes több száz ezer embert lát

1956-os forradalom;

2025-10-23 17:51:00 CEST

Egy Nagyorosziból érkező Tisza-önkéntes, István azt mondja, azért mentek ki a Hősök terére, mert szeretnék leváltani a kormányt, ilyen egyszerű. Az időjárás ellenére elégedett eddig az eseménnyel, szerinte jó a hangulat. Úgy látja, kérdés, hogy a propaganda mit fog ebből megmutatni, de szerinte több száz ezres tömeg van itt a Hősök terén.

Azt tudják elérni ilyen sok emberrel, hogy megmutatják: nagyon sokan vannak, akik változást szeretnének. Mindenben támogatja a Tisza pártot. Azt tapasztalja ismerősei körében és a Tisza-szigetükben, hogy egyre többen vannak, akik régen fidszesek voltak, de ma már tiszások.