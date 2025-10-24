Szabadnapos rendőr mentett életet a XVI. kerületben

rendőr;XVI.kerület;életmentés;

2025-10-24 12:56:00 CEST

A Csömöri úton feküdt életjelek nélkül egy férfi.

Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet a XVI. kerületben - olvasható a hatósági honlapon.

A közlemény szerint egy helyi körzeti megbízott, Zsebi Norbert rendőr főtörzszászlós pihenőnapján haladt autójával a XVI. kerületben kedden délután, amikor is a Csömöri út mellett észrevett egy földön fekvő férfit. Azonnal megállt, és meggyőződött arról, hogy az idős férfi nem mutat életjeleket. A rendőr haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, miközben telefonon értesítette szolgálatirányító parancsnokát, aki egy járőrpárt és a mentőket is a helyszínre küldte - írták.

A kiérkező mentőszolgálat munkatársai folytatták a reanimálást, majd amikor az idős férfi keringése visszatért, kórházba szállították további ellátásra - zárul a rendőrségi közlemény.