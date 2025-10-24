Úgy tűnik, poloska mászkált Orbán Viktoron az ünnepi beszéde közben

Orbán Viktor;október 23-a;poloska;

2025-10-24 14:42:00 CEST

Nem jött össze a tavaszi nagytakarítás?

Minden jel szerint nem járt teljes sikerrel Orbán Viktor március 15-én meghirdetett tavaszi nagytakarítása, a miniszterelnök zakóján ugyanis fényképfelvételek tanúsága szerint egy poloska telepedett meg az október 23-i ünnepi beszéde közben - szúrta ki a hvg.hu.

A kivehető képek alapján egy közönséges mezeipoloskáról, esetleg egy kétfoltos mezeipoloskáról lehet szó. Biztos ami biztos, a lap egy rovarfotóst is megszólaltatott a témában: Rahmé Nikola megerősítette, hogy egy poloska tisztelte meg jelenlétével a kormányfőt, bár a felvételekből az nem állapítható meg egyértelműen, hogy a Magyarországon honos mintegy 900 különböző fajból melyiknek az egyik példányáról van szó.

Egyébként más rovarok is érdeklődést mutattak Orbán Viktor iránt, a beszéd egy pontján ugyanis egy katicabogár is elfoglalta helyét a kormányfőn.

Mint ismert, Orbán Viktor március 15-én poloskázta le politikai ellenfeleit, azaz nagyjából fél Magyarországot, majd tavaszi nagytakarítást ígért. Ennek eredményeként meg is született egy törvénytervezet, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette volna az Orbán-kormánytól független sajtó és a civil szervezetek létezését. Ezt végül bel- és külföldi felháborodásra jegelték, a hivatalos magyarázat szerint a Fideszben is vannak, akik nem nem értettek vele egyet.