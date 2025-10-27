Tarolt az elnök, Javier Milei pártja az időközi választásokon Argentínában

Argentína;időközi választás;Javier Milei;

2025-10-27 07:19:00 CET

Az elnök szerint az emberek nem akarnak visszatérni a korábbi, kudarcot vallott modellhez.

Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon, szinte szabad utat kapva ezáltal kemény megszorító politikája folytatásához – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot szerez, míg a peronisták 31-et. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kemény megszorító politikájához.

A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a peronista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a peronisták fellegvárának számított.

„Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez” – mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.

Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martín politológusa szerint a kormányzati fáradtság és korrupciós botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti: az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy már aláírt, 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is. Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot, és előmozdíthatja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.