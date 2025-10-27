Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország sikerrel tesztelt egy nukleáris meghajtású ballisztikus rakétát

Oroszország;fegyverkezés;nukleáris fegyverek;rakétateszt;

2025-10-27 07:18:00 CET

A hivatalos közlések szerint kiszámíthatatlan a mozgása, csaknem korlátlan a hatótávolsága, is.

Oroszország sikerrel tesztelte a nukleáris meghajtású, 9M730 Burevesztnyik nevű atommeghajtású, atomrobbanófej hordozására alkalmas ballisztikus rakétát – írja a Reuters.

Vlagyimir Putyin vasárnap közölte, hogy jelenleg a fegyver hadrendbe állításán dolgoznak. Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke tájékoztatása szerint a rakéta 14 000 kilométeres távot tett meg, és mintegy 15 órán át tartózkodott a levegőben az október 21-én végrehajtott teszt során.

Ez egy olyan fegyver, amelyről Oroszország azt állítja, hogy képes áttörni bármely védelmi rendszeren, gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal rendelkezik, a repülési pályája kiszámíthatatlan. – Ez egy egyedülálló fegyver, amellyel a világon senki más nem rendelkezik – fogalmazott az orosz elnök vasárnap. Vlagyimir Putyin hozzátette, hogy a szakértők korábban kétségüket fejezték ki a fegyver megvalósíthatóságát illetően, de mostanra lezárult a döntő tesztelési szakasz. – Az úgynevezett nukleáris elrettentő erőink korszerűsége a legmagasabb szinten van. Magasabb, mint bármely más nukleáris hatalomé – fogalmazott.

A rakétateszt időzítése egyértelmű üzenetet a Nyugatnak, különösen az Egyesült Államoknak. Vlagyimir Putyin szerdán személyesen felügyelte Oroszország szárazföldi, tengeri és légi nukleáris erőinek hadgyakorlatát, amelynek célja a parancsnoki lánc és a harckészültség ellenőrzése volt.

A tesztelés nem mindig járt sikerrel. 2019 augusztusában súlyos baleset történt Nyonoksza városának közelében, amikor egy kísérleti rakétahajtómű felrobbant, és radioaktív szennyezést okozott a térségben. A baleset a Burevesztnyik fejlesztési programjához kapcsolódhatott, noha Oroszország ezt soha nem erősítette meg.