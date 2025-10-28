energetika;orosz gáz;orosz olaj;Orbán-Putyin;

2025-10-28 06:00:00 CET

Ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor azt az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni – viccelődött szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában az uniós oroszenergia-tilalmi elképzelések kapcsán a miniszterelnök. Ez akkor sem több puszta abszurd szómágiánál, ha egy hónapja valami ilyesmivel Orbán Viktor bizony még az Amerikai Egyesült Államok elnökét is meghátrálásra késztette.

2022-ben nem kétszeresét, hanem húszszorosát fizette az MVM az oroszoknak a gázért. És akkor mégis lehetett azt a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni. Az idő tájt a kormányfő mintegy foghegyről odavetette, hogy márpedig a rezsicsökkentést "megvédi", „ez pénzbe kerül, ezt elő kell teremtenie a pénzügyminiszter úrnak”, például egyes ágazatok extraprofitadójából. (Amúgy 2022-ben az átlagfogyasztás felett mégis csak meghétszerezték a rezsit, ráadásul ez a „lakossági piaci ár” a piaci árzuhanás dacára sem csökkent. Rezsivédelmi szónoklataikból valahogy ez az apróság is rendszeresen kimarad.)

Orbán mostani szavai kizárólag úgy értelmezhetők, hogy ha végül mégis ki kellene bontakozni Putyin ölelő karjaiból és csak mástól kellene venni a gázt, akkor ennek esetleges többletköltségét már nem kellene előteremtenie a pénzügyminiszter úrnak és akkor valahogy már a rezsicsökkentést sem kellene megvédeni. Ez akkor is száz százalékban Orbán Viktor döntése lesz, ha az agitpropközpontban alighanem már kész ama „hibásak” listája, akikre a felelősséget a Fidesz egy országos plakátkampány keretében hárítani fogja.

És akkor az olajról még nem is beszéltünk. De milyen olajról kéne beszélnünk? Hol van itt rezsicsökkentett benzinár? A kissé olcsóbb orosz olaj nem csak a Molt, azaz a NER-t gazdagítja? Orbán Viktor tényleg azt gondolja, hogy hallgatósága jobban hisz a rádióban neki, mint a kutakon a saját szemének?

Igen.