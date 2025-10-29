Vagy igen, vagy nem

gyermekvédelem;

2025-10-29 06:00:00 CET

Nincs most erről szó – ez hangzott el a kormány részéről a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon a „Tájékoztatás a szociális, benne a gyermekvédelmi intézmények egyházi fenntartásba adásának folyamatáról, annak esetleges felgyorsulásáról” című napirendi ponton.

Lapunk írt elsőként szeptemberben arról, hogy az Orbán-kormány minden felelősségtől meg akar válni az őt egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozó gyermekvédelmi szakellátásban, a jövőben fenntartóként és munkáltatóként sem kíván tovább szerepet vállalni. Így a minden konkrétum nélkül, 2026-ra tett béremelés vállalása sem az ő gondja lenne, hiszen a dolgozók így nem közalkalmazottak lennének. Értesülésünk szerint negyedéve történt hasonló lépés és kísérlet az átadásra, ám akkor az egyházi fenntartókkal nem sikerült megállapodni, többek között az épületek elhanyagolt állapota, és a súlyos forráshiány miatt. A Belügyminisztérium akkor érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, levelünket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak továbbította, ahonnan egy így is, úgy érthető válasz jött. Azóta csend volt a témáról, most a munkavállalói oldal kezdeményezésére jött újra szóba. Azt, hogy hétfői háromoldalú találkozón a kormány képviselője igazat mondott, vagy nem, nem tudni. Az már számos alkalommal kiderült, minden esetben érdeke mentén halad a kormány az igazság teljes kibontásában. Ám az több mint gyanús, ahogy az egész ágazatot kezeli. Jövőkép helyett csak ködösítés van. Itt van például a béremelés kérdése, amin megint átlépett a kormány, Orbán Viktor konkrét ígérete ellenére hónapok óta csak lebegteti az egyeztetést és a bérfejlesztést. Egyik sem történik meg, és most is minden konkrétumot nélkülöző tervvel állt a kormány képviselője a munkáltatók és a munkavállalók elé. Nincsenek számok, de még hozzávetőleges keretösszegek sem.

Aztán itt van az állami gondoskodásban élő gyerekek étkezésére fordítható összeg emelése. Ezt pár hete jelentette be a kormány, és szinte mindenki örömtáncot lejtett jobb és baloldalon egyaránt, hogy 17 milliárd forinttal több forrás lesz rá. Ez így jól is hangzik. Csakhogy a bővítés nem minden állami gondozottat érint, a többség ugyanis nevelőszülőknél él. Rájuk nem vonatozik az emelés. Még furcsább, hogy a háromoldalú találkozón a területért felelős helyettes államtitkár a kérésekre képtelen volt válaszolni, csak azt tudta mondani, majd később újra összehívja az ülést.

És akkor még nem beszéltünk az épületfelújításról, a szervezetfejlesztésről, a képzésről. Erre sincsenek tervek. Ez mind, mind azt igazolja, a kormánynak csak egy nyűg a gyermekvédelem, nem tervez vele, csak most valamiért nem tud tőle szabadulni. Vagy azért, mert annyira leépítette, hogy az egyházak még a kiemelt támogatással együtt sem kérnek többet belőle, vagy azért, mert a figyelem most nagyon ráirányul, ezért a választások előtt nagyon kínos lenne lepasszolni. Egy biztos. Ha lesz változás, ha nem, nem a gyerekek miatt történik majd, kizárólag a pénz, és az érdek irányít. A gyermekvédelem működtetése az állam feladata, és a kormány ebben nagyon csúnyán megbukott.