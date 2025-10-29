Lakásfelújítás Magyarországon: mindenki az államra vár

erkély;Podcast;Podcast;

Négy-öt éve elég volt 3-4 millió forint, most 10 millió is kevés lehet. Podcast.

Egyre mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a lakásfelújításra vállalkozóknak, a korszerűsítés önerőből egyre kevésbé megfizethető beruházás, amelyre négy-öt éve elég volt 3-4 millió forint, most 10 millió is kevés lehet, az építőanyagok és a munkadíj infláció feletti mértékben drágult. A magyar lakáspiacon már lényegében mindent – legyen az vásárlás, építés vagy felújítás – az állam támogatáspolitikája határoz meg.

Ennek hátterében az áll, hogy a jövedelmek és a lakásárak között egyre nagyobb az olló, ami tágabbra nyílt a felújítások esetében is – többek között erről beszélgetett a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Petz Raymunddal, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatójával és Szegő Péterrel, a Duna House vezető elemzőjével Sándor Tünde gazdasági szakújságíró.