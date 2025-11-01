Bozsik Péter: A vég rendelete (apagóniai passzusok)

megemlékezés;apa;halottak napja;versek;

2025-11-01 18:00:00 CET

„Egy agóniában született poémát kezdtem el írni, amely részben apám különös, az álom és ébrenlét határán mondott látomásszerű képzelgéseiből és emlékeiből áll majd össze, részben meg az én hozzá fűzött irodalmi kommentjeimből. Szándékaim szerint olyan (mellesleg sokat olvasó) ember monológja lesz, aki világéletében nagyon szeretett mesélni, amit haláltusájában sem hagyott abba, de ekkor már összekeverte az emlékeit, a valóságot és az (éber) álmait. Nekem gyászmunka.” – B. P.

„S tudja a szív, a kéz, meg a száj,

hogy ez itt a halál.”

(Radnóti Miklós)

A halottak könnyen keverednek,

ahogy a hallottak is,

ennyit legalább biztosan állíthatunk.

(Vladimir Nabokov nyomán)

(Kik ezek…)

Fiam,

kik ezek a csajok?

A nővérek?

De ezek ott nálunk,

Csingágóban,

a harmadik utcába laknak ugye?

Hogy nem?

Mindegy.

Jól kijövök velük

Mila nem unatkozik?

Hogyhogy milyen Mila?

Hát a csajod.

Fázok.

Lélekben az utcán szaladgálok.

Csingágóban.

Kik ezek a csajok?

Jól kijövök velük.

Lélekben.

Az utcán.

Fázok.

(Varjak szállnak föl

a didergő gallyakról.)

(Sose bírtam megérteni…)

Sose értettem.

Sose bírtam megérteni.

Hogy ott állnak a sorban.

Mint Jasenovacon.

Állnak a sorban,

szerbek,

muzulmánok,

zsidók,

mint a birkák.

És szúrják le őket.

Egyesével.

Késsel.

Koljáccsal*,

vagy hogy mondják a horvátok.

Megbaszom az anyját,

én egyet biztosan megöltem volna.

Kitépem a gigáját,

kiveszem a szemit,

elveszem a pisztolyát…

Egyet biztos.

Ha már látom,

hogy mindegy.

Hogy úgyis kinyírnak.

Egyet biztos magammal viszek.

Ha már látom.

Sose bírtam megérteni.

Hogy ott álltak a sorban.



Csingágó–Csikágó, 2025.

* Merevítővel ellátott tőrkés, használatával kevésbé fáradt el a csukló.