A feljelentés

Magyar Péter jelentette be: feljelenti Orbán Balázst, amiért mesterséges intelligenciával készített videót tett ki a közösségi médiában, amely közönséges hamisítás volt. A Tisza elnökének szájába adott olyan mondatokat, amelyeket ő soha nem mondott. Orbán Balázs nem exkuzálta magát, ellenkezőleg: büszkén kiállt gyártmánya mellett, mondván Magyar mondhatta is volna azokat a dolgokat, hiszen ő a Tisza szakértőitől, tanácsadóitól vett át olyan kijelentéseket, amelyek az ellenzéki párt üzeneteinek lényegét sugallják.

Tegyük most egy kicsit félre, hogy ez a hamisítás, vagy kitaláció – mármint az MI felhasználása – nem az első fideszes lelemény; a párt láthatóan élvezi ezeket az imitációkat, a kampány fontos részének tekinti. És mivel e téren még nem született meg az EU szabályozása, így nyugodtan garázdálkodhat a mesterséges intelligenciával. Tegyük félre, mert most a bíróságon a sor: precedens értékű ítéletet kell hoznia. Ez akkor is így van, ha a magyar jogban nincs benne ez a technikai lehetőség, mégis, ha születik egyáltalán ítélet, annak irányadónak kell, kellene lennie a jövőre nézve. A formál logika alapján nincs más útja a bíróságnak, mint az adott videót tartalmilag elítélni, hisz nem lehetséges jóváhagyni azt a gyakorlatot, amikor nem létező kijelentéseket adunk más szájába. De vajon így lesz-e?

A magyarországi jogállam már rég nem működik, bár – mondják sokan – a bíróságok még intaktak maradtak a kormánypárt térfoglalásaitól. Ezzel együtt tudjuk, hogy ha például a Kúriáig jut el az ügy, már nem lehetünk ennyire biztosak az ítéletben; Orbán Viktor ügyében például simán megváltoztatták az alsóbb fokú bíróságok döntéseit, hogy a végén a miniszterelnöknek legyen igaza. Ez a hamisítás mégis egy kicsit más: egyértelmű csalás, és nem lehet ráfogni, hogy Orbán Balázs csak a véleményét fejezte így ki. Viszont: Magyarországon, ma, minden lehetséges...