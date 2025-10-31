Arccal a padló felé, vértócsában feküdt a Limp Bizkit basszusgitárosa, amikor megtalálták

jelentés;haláleset;Limp Bizkit;

2025-10-31 15:19:00 CET

Feltételezik, hogy a zenész valahonnan leeshetett, de tüdőembóliára utaló jeleket is találtak a testén.

Miképp arról előzőleg, október 19-én lapunk is hírt adott, 48 éves korában meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit amerikai nu metal együttes alapító tagja és basszusgitárosa. Halálának okát akkor nem hozták nyilvánosságra, azóta viszont kiderült néhány felkavaró részlet.

A TMZ ugyanis megszerezte a basszusgitáros haláláról szóló halottkémi jelentést, amelyben egyebek között az szerepelt, hogy a segélyhívást indító nő Sam Riverst a fürdőszobájában találta meg, arccal lefelé fekve, egy vértócsában. A nő elcsukló hangon közölte a diszpécserrel, hogy mi történt, közben még sírva próbálta újraéleszteni a basszusgitárost, sikertelenül.

A hatósági tájékoztatás szerint a zenész arca és nyaka sötétkék volt, míg teste többi része kipirult, ami gyakran tüdőembólia esetén fordul elő. A vértócsát annak tulajdonítják, hogy Sam Rivers valahonnan leeshetett. A halál okát hivatalosan azonban továbbra sem jelentették ki.

A basszusgitárosról úgy tudni, hogy egy időben alkoholproblémákkal küzdött, 2015-ben ott is hagyta emiatt a Limp Bizkitet több évre, de 2019-ben visszatért. Májátültetésen kellett átesnie, de elmondása szerint a szünet alatt leszokott az ivásról és mindent az orvosok utasításainak megfelelően csinált.