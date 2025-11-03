Valóban ez a demokrácia?

demokrácia;

2025-11-03 06:00:00 CET

„Arra vagyunk kárhoztatva, hogy ragaszkodjunk illúzióinkhoz, mert ha szembe akarunk nézni az igazsággal, azért túlságosan nagy árat kell fizetni.”

(Arthur Miller: Kanyargó időben, II. kötet, 350. oldal)

Egyértelműen demokráciapárti vagyok, de ehhez demokraták kellenek. Megfelelő tudás és ítélőképesség kell - kellene! - a döntésekhez.

- Pista! Jöttetek a hosszú hétvégére? Rég nem láttunk titeket!

- Anyu nincs jól, tegnapelőtt meg a Békemeneten voltunk. Több szomszédunk is ment, és tudod, hogy a városházától kapom a munkát. Jobb menni, lássák, hogy én is ott vagyok.. Busszal vittek, oda meg vissza, nem volt vészes.

Jó dolog a zöldségesnél sorban állni, néha érdekes dolgokat lehet hallani. Például azt, hogy egy árva szó sem hangzott el Orbán Viktor beszédéről.

Mióta falun élek, egyszer sem hallottam tartalmas érvelést a kormány egyetlen intézkedése kapcsán sem, se pro, se kontra.

Azt viszont gyakran hallani, hogy milyen jól jön a tizenharmadik havi nyugdíj. Meg, hogy bezzeg a Gyurcsány.....

Éljen a szavazatvásárlás!

A napokban '56-ról is esett szó - dicsőség, kitartás, hősiesség, a Nyugat árulása, kinek kije hagyta el az országot. Ugyanakkor ha a mai konfliktus is szóba jött, akkor a "rohadt ukránok, szemét Brüsszel, harmadik világháborút hoznak a nyakunkra" és hasonló szövegek mentek.

Orbán Balázs tulajdonképpen csak rávetítette a múltra a mai kormánypropagandát, amikor azt mondta: szerinte '56 tanulsága az, hogy nem tanácsos harcba szállni az oroszokkal. Mégis hogy lehordta őt a miniszterelnök!

De a Nyugat csak biztatta a magyarokat - mi is naponta hallgattuk a SZER-t -, hiába vártunk segítséget. Most viszont, hogy a Nyugat pénzzel és fegyverrel támogatja Kijevet, miniszterelnökünk a Békemenet indulása előtt azt írta: „Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!”

Ha más hoz áldozatot értem, nagyon helyes, de ha nekem kell áldozatot hoznom, az már nem. Éljen a demokrácia!

A szerző az Associated Press korábbi magyarországi tudósítója.

