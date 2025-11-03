Halotti beszéd

temető;Pócs János;14. havi nyugdíj;

Sajátos figura Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő: nyilván van benne egy olyan hit, hogy szellemes és bármit megcsinálhat. A saját közösségében valószínűleg így is van, ha nem így lenne, nem fogadta volna őt a múlt héten Orbán Viktor, ráadásul nem is titokban; a találkozót videóban mutatták be a közösségi oldalakon. Olvasóink között is bőven akadnak olyanok, akik erős emléket őriznek róla: igen, arra a jelentre gondolok, amikor a levágandó disznóra ráírta, hogy Soros, vagy arra, amikor egy roma embert bezárt egy kazánba. „Ő volt a legnagyobb problémám, most már el van zárva” – mondta, még 2019-ben. Akkoriban azt hittem, hogy ezzel nagyjából kiiratkozik abból a társadalomból, amit emberként tartunk számon, de nem így történt. Pócs János a Jászság erős embere, és elegendő indok ahhoz, hogy Orbán ragaszkodjon hozzá, ciklusokon átívelően.

A ragaszkodásnak nyilván más okai is vannak, például a feltétlen hűség a Vezérhez; nem véletlen, hogy éppen ő volt az első, aki bátran kijelentette: Putyin békepárti. És ezzel a miniszterelnöknek is megnyitotta az utat – hiszen a kijelentést semmilyen felháborodás nem kísérte – pénteki rádiós megszólalásában Orbán Viktor már valami hasonlót fogalmazott meg.

Nos, a halottak napján Pócs tovább emelte a tétet: egy kisgyerek társaságában kereste fel a temetőt – az nem derült ki, hogy ki a kisgyerek –, és azt magyarázta neki, hogy ilyenkor, mindenszentekkor, gyertyát gyújtunk és emlékezünk. Emlékezünk az idősekre, valamit minden megteszünk a köztünk élő idősekért. „És adunk, mondta, mindig csak adunk, és nem veszünk el semmit. Soha. Ezért adjuk most oda az időseknek a 14. havi nyugdíjat is.”

Bármily hihetetlen: a temetőben járva, a halottak sírjai mellett lépkedve, ennek a derék embernek ez a propagandaszöveg jutott az eszébe.

Persze, hogy valami nincs rendben az ízlésvilágával, azt eddig is tudtuk, a mostani azonban méltán veszi fel a versenyt a korábbi akcióival, valamint arra is rámutat, hogy hiába várunk bármi emberit a közeljövőben. Választás lesz, és erről a holtaknak is tudniuk kell.